В Києві обірвався ліфт з медиками «швидкої»





Як повідомляє



"Учора ледь не закінчився трагедією для однієї з наших бригад ЕМД виклик у Дніпровському районі. Пізно увечері на номер 103 надійшло повідомлення : " Жінка втратила свідомість, хрипить, піна з рота. " Машина виїхала миттєво. За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої та 10-річна донька. Усі разом сіли у ліфт і почали підніматися на 8-й поверх. Раптом ліфт, діставшись 5-го поверху, почав стрімко падати вниз", - йдеться у повідомленні служби.



Як відзначається, на другому поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився.



Рятувальники допомогли медикам вибратися через вузьку щілину. На допомогу жінці, яка викликала швидку, приїхала інша бригада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з будинків Дніпровського району Києва обірвався ліфт, коли в ньому була бригада швидкої допомоги.Як повідомляє Суспільне , посилаючись на КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", медиків викликали пізно ввечері."Учора ледь не закінчився трагедією для однієї з наших бригад ЕМД виклик у Дніпровському районі. Пізно увечері на номер 103 надійшло повідомлення : " Жінка втратила свідомість, хрипить, піна з рота. " Машина виїхала миттєво. За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої та 10-річна донька. Усі разом сіли у ліфт і почали підніматися на 8-й поверх. Раптом ліфт, діставшись 5-го поверху, почав стрімко падати вниз", - йдеться у повідомленні служби.Як відзначається, на другому поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився.Рятувальники допомогли медикам вибратися через вузьку щілину. На допомогу жінці, яка викликала швидку, приїхала інша бригада.

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