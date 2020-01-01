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В Києві обірвався ліфт з медиками «швидкої»

В Києві обірвався ліфт з медиками «швидкої»
В одному з будинків Дніпровського району Києва обірвався ліфт, коли в ньому була бригада швидкої допомоги.

Як повідомляє Суспільне, посилаючись на КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", медиків викликали пізно ввечері.

"Учора ледь не закінчився трагедією для однієї з наших бригад ЕМД виклик у Дніпровському районі. Пізно увечері на номер 103 надійшло повідомлення : " Жінка втратила свідомість, хрипить, піна з рота. " Машина виїхала миттєво. За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої та 10-річна донька. Усі разом сіли у ліфт і почали підніматися на 8-й поверх. Раптом ліфт, діставшись 5-го поверху, почав стрімко падати вниз", - йдеться у повідомленні служби.

Як відзначається, на другому поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився.

Рятувальники допомогли медикам вибратися через вузьку щілину. На допомогу жінці, яка викликала швидку, приїхала інша бригада.

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Теги: Київ
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