У районі на Волині відкрили нову амбулаторію. ФОТО





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Старе приміщення Цирського ФАПу вдалося реконструювати під повноцінну амбулаторію загальної практики сімейної медицини завдяки проєкту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».



«Це одна із п’яти нових сучасних амбулаторій, які відкривають цьогоріч у Любешівському районі. В цій амбулаторії створені хороші мови, як для пацієнтів, так і для роботи лікарів, – наголосив заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик. – Тож вітаю вас з отриманням нового медичного закладу. Бажаю , щоб ви, шановні мешканці села, зверталися сюди лише для профілактичних оглядів, а не з приводу хвороби».



Загальна кошторисна вартість реконструкції амбулаторії становить понад 4 мільйони гривень.



Будівельні роботи тривали з 2018 року. В амбулаторії замінили всі комунікації, двері та вікна, виконали внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи. Капітально відремонтували кабінети, встановили пандуси для людей з інвалідністю. Для послуг пацієнтів працюватимуть пункт щеплень, кабінет функціональної діагностики, оглядова та маніпуляційний кабінет.



В амбулаторії працюватиме один сімейний лікар. Обслуговуватиме амбулаторія близько 2 тис. мешканців із двох населених пунктів.



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