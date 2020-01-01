Волинський перинатальний центр співпрацюватиме з Бельгією. ФОТО





У четвер, 15 жовтня, Почесний Консул Його Величності Короля Бельгії у Західному регіоні України Ярослав Гарцула зустрівся із генеральною директоркою Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства Іриною Горавською та медичними директорами установи, - пише



Як зазначив пан консул, метою його візиту було знайомство з колективом одного з найпотужніших закладів такого типу в Західному регіоні та налагодження співпраці.



Ярослав Гарцула зазначив, що у Бельгії є чимало фахівців, які могли б поділитися досвідом з українськими колегами, а також наголосив, що волинські медики могли б брати участь у різноманітних проєктах щодо співпраці з бельгійськими лікарями.



«Можу допомогти вам і в організації зустрічі з одним із найкращих європейських судинних кардіохірургів. Я маю чимало контактів із найкращими закордонними педіатрами, тож гадаю, буду корисним вам у цьому плані, якщо треба буде провести якісь зустрічі чи консультації. До речі, їх можна організовувати й у Skype, не чекаючи, доки знімуть карантинні обмеження, – додав консул. – Волинська область – це мій консульський округ. Приїжджаю сюди доволі часто, тож будемо працювати».



Своєю чергою, Ірина Горавська розповіла про нещодавнє об’єднання ВОДТМО та Волинського обласного перинатального центру і створення обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства.



«Співпраця, контакти, програми з навчання медперсоналу для нас на часі, – зауважила вона. – Особливо нас цікавить реабілітація. На жаль, немає фахівців з реабілітації такого рівня, як нам хотілося б. А ми плануємо налагоджувати процес реабілітації дітей від нуля і до 18 років, будувати потужний реабілітаційний центр. Тому нам дуже потрібна допомога в навчанні фахівців. Можливо, у Бельгії є навчальні програми у цій галузі».



А медичні директори закладу додали, що цікаво було б перейняти досвід бельгійських колег у діагностиці, хірургії, а також у роботі середнього медичного персоналу, зокрема медсестер, які працюють у реанімаційних відділеннях, операційних блоках тощо.



«Бельгія – одна з країн, де найпотужніше медичне забезпечення дітей, там найбільше лікарів на душу населення, добре працює страхова медицина, є чіткі протоколи лікування. Я просив би вас підготувати перелік тих питань, які вас цікавлять, а при зустрічі з послом ми це обговоримо і, гадаю, матимемо що вам запропонувати», – відповів Ярослав Гарцула.



«Діти – це наш пріоритет. Нам дуже хочеться, аби обласне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства стало надпотужним та надсучасним, щоб діти отримували кваліфіковану медичну допомогу, – додала Ірина Горавська. – Ми готові вчитися та співпрацювати».



«Нас дуже підтримує наша обласна влада, наші народні депутати, – розповіла Ірина Іванівна. – Особливо вдячні нардепу Ігорю Палиці, який є лідером партії «За Майбутнє», та його Фонду «Тільки разом». Вклад Ігоря Перовича у цей центр – колосальний. Сподіваємося, що за його підтримки й реконструкція дитячої обласної лікарні, яка до нас приєдналася, відбудеться в найкоротші терміни і наше об’єднання захисту материнства та дитинства не поступатиметься європейським ані за оснащенням, ані за наданням медичних послуг».



Вона також додала, що рівень фахівців, які тут працюють, – дуже високий, адже про це свідчать і показники, і відгуки людей.



По тому пану консулу провели екскурсію перинатальним центром, аби він на власні очі міг пересвідчитися у його потужності та в якості надання допомоги мамам і діткам.



Оглянувши заклад, Ярослав Гарцула зізнався, що направду вражений і тим, як оснащений перинатальний центр, і тим, як працює його персонал.



Фото Олександра ДУРМАНЕНКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинське обласне територіальне медичне об'єднання та Волинський обласний перинатальний центр співпрацюватимуть з Бельгією.У четвер, 15 жовтня, Почесний Консул Його Величності Короля Бельгії у Західному регіоні Українизустрівся із генеральною директоркою Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинствата медичними директорами установи, - пише ІА Волинські новини. Як зазначив пан консул, метою його візиту було знайомство з колективом одного з найпотужніших закладів такого типу в Західному регіоні та налагодження співпраці.Ярослав Гарцула зазначив, що у Бельгії є чимало фахівців, які могли б поділитися досвідом з українськими колегами, а також наголосив, що волинські медики могли б брати участь у різноманітних проєктах щодо співпраці з бельгійськими лікарями.«Можу допомогти вам і в організації зустрічі з одним із найкращих європейських судинних кардіохірургів. Я маю чимало контактів із найкращими закордонними педіатрами, тож гадаю, буду корисним вам у цьому плані, якщо треба буде провести якісь зустрічі чи консультації. До речі, їх можна організовувати й у Skype, не чекаючи, доки знімуть карантинні обмеження, – додав консул. – Волинська область – це мій консульський округ. Приїжджаю сюди доволі часто, тож будемо працювати».Своєю чергою,розповіла про нещодавнє об’єднання ВОДТМО та Волинського обласного перинатального центру і створення обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства.«Співпраця, контакти, програми з навчання медперсоналу для нас на часі, – зауважила вона. – Особливо нас цікавить реабілітація. На жаль, немає фахівців з реабілітації такого рівня, як нам хотілося б. А ми плануємо налагоджувати процес реабілітації дітей від нуля і до 18 років, будувати потужний реабілітаційний центр. Тому нам дуже потрібна допомога в навчанні фахівців. Можливо, у Бельгії є навчальні програми у цій галузі».А медичні директори закладу додали, що цікаво було б перейняти досвід бельгійських колег у діагностиці, хірургії, а також у роботі середнього медичного персоналу, зокрема медсестер, які працюють у реанімаційних відділеннях, операційних блоках тощо.«Бельгія – одна з країн, де найпотужніше медичне забезпечення дітей, там найбільше лікарів на душу населення, добре працює страхова медицина, є чіткі протоколи лікування. Я просив би вас підготувати перелік тих питань, які вас цікавлять, а при зустрічі з послом ми це обговоримо і, гадаю, матимемо що вам запропонувати», – відповів Ярослав Гарцула.«Діти – це наш пріоритет. Нам дуже хочеться, аби обласне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства стало надпотужним та надсучасним, щоб діти отримували кваліфіковану медичну допомогу, – додала Ірина Горавська. – Ми готові вчитися та співпрацювати».«Нас дуже підтримує наша обласна влада, наші народні депутати, – розповіла Ірина Іванівна. – Особливо вдячні нардепу Ігорю Палиці, який є лідером партії «За Майбутнє», та його Фонду «Тільки разом». Вклад Ігоря Перовича у цей центр – колосальний. Сподіваємося, що за його підтримки й реконструкція дитячої обласної лікарні, яка до нас приєдналася, відбудеться в найкоротші терміни і наше об’єднання захисту материнства та дитинства не поступатиметься європейським ані за оснащенням, ані за наданням медичних послуг».Вона також додала, що рівень фахівців, які тут працюють, – дуже високий, адже про це свідчать і показники, і відгуки людей.По тому пану консулу провели екскурсію перинатальним центром, аби він на власні очі міг пересвідчитися у його потужності та в якості надання допомоги мамам і діткам.Оглянувши заклад, Ярослав Гарцула зізнався, що направду вражений і тим, як оснащений перинатальний центр, і тим, як працює його персонал.Фото

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