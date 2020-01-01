У селі біля Луцька спускають воду зі ставків, які знаходяться у заказнику. ВІДЕО
15 жовтень, 23:05
В орнітологічному заказнику "Рокинівський" рівень води опустився на 1,5 метра. Воду продовжують спускають зі ставка, щоб виловити рибу.
Про це Суспільному розповів місцевий житель Микола Рабчук.
Біля ставка номер 2 орнітологічного заказника "Рокинівський" зібралися жителі Княгининівської громади, на місце викликали поліцію та екологів.
Місцевий житель Микола Рабчук каже: звернув увагу, як з вихідних рівень води почав різко падати. Чоловік стверджує, що вночі на гідроспоруді прибирають перепону й вода витікає у річку Сарна, яка протікає поряд.
"Пан Валерій Бойко людям забороняє ловити рибу на цьому ставку", - каже Микола Рябчук. Чоловік телефонував рейнджеру, який сказав, що ставок у природоохоронній зоні, й на одну вудку тут ловити можна. А зараз ставок спустили й будуть рибу самі тут виловлювати, - каже чоловік.
Місцева екологиня Ольга Матящук розповідає, що на території заказнику є 8 водойм площею 90 гектарів, які створюють єдину екосистему. Спуск води негативно впливає на рівень води, бо за зиму не відновлюється. Сюди весною прилітають червонокнижні птахи, зокрема, чорні лебеді, й не матимуть, де гніздитися, не буде де мешкати та харчуватися, порушуються екосистема.
На місці порушення фіксувала працівниця екоінспекції Ольга Мосійчук. Жінка каже, що треба знайти винуватців, бо поки не відомо, хто ж саме спустив воду.
"Винні будуть притягнуті до відповідальності, будуть нараховані збитки за незаконні дії та виданий припис про усунення порушення", - каже Ольга Мосійчук.
Секретарка Княгининівської ОТГ Віта Ковальчук каже, що чоловік, який орендує в держпідприємства "Укрриба" гідроспоруди Сергій Балабух, мав намір орендувати ставки. Йому відмовили. Адже для того, щоб займатися рибогосподарською діяльністю потрібно мати в оренді не лише гідроспоруду, а й ставок.
"Але ця ділянка входить у природно-заповідний фонд, і там не можна займатися рибогосподарством, лише спортивне рибальство і зона туризму, рекреація", - пояснює Віта Ковальчук.
Звернення місцевих жителів про спуск водойми у заказнику «Рокинівський» зареєстрували до журналу обліку, триває розслідування, - розповів офіцер громади Денис Суринович.
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Про це Суспільному розповів місцевий житель Микола Рабчук.
Біля ставка номер 2 орнітологічного заказника "Рокинівський" зібралися жителі Княгининівської громади, на місце викликали поліцію та екологів.
Місцевий житель Микола Рабчук каже: звернув увагу, як з вихідних рівень води почав різко падати. Чоловік стверджує, що вночі на гідроспоруді прибирають перепону й вода витікає у річку Сарна, яка протікає поряд.
"Пан Валерій Бойко людям забороняє ловити рибу на цьому ставку", - каже Микола Рябчук. Чоловік телефонував рейнджеру, який сказав, що ставок у природоохоронній зоні, й на одну вудку тут ловити можна. А зараз ставок спустили й будуть рибу самі тут виловлювати, - каже чоловік.
Місцева екологиня Ольга Матящук розповідає, що на території заказнику є 8 водойм площею 90 гектарів, які створюють єдину екосистему. Спуск води негативно впливає на рівень води, бо за зиму не відновлюється. Сюди весною прилітають червонокнижні птахи, зокрема, чорні лебеді, й не матимуть, де гніздитися, не буде де мешкати та харчуватися, порушуються екосистема.
На місці порушення фіксувала працівниця екоінспекції Ольга Мосійчук. Жінка каже, що треба знайти винуватців, бо поки не відомо, хто ж саме спустив воду.
"Винні будуть притягнуті до відповідальності, будуть нараховані збитки за незаконні дії та виданий припис про усунення порушення", - каже Ольга Мосійчук.
Секретарка Княгининівської ОТГ Віта Ковальчук каже, що чоловік, який орендує в держпідприємства "Укрриба" гідроспоруди Сергій Балабух, мав намір орендувати ставки. Йому відмовили. Адже для того, щоб займатися рибогосподарською діяльністю потрібно мати в оренді не лише гідроспоруду, а й ставок.
"Але ця ділянка входить у природно-заповідний фонд, і там не можна займатися рибогосподарством, лише спортивне рибальство і зона туризму, рекреація", - пояснює Віта Ковальчук.
Звернення місцевих жителів про спуск водойми у заказнику «Рокинівський» зареєстрували до журналу обліку, триває розслідування, - розповів офіцер громади Денис Суринович.
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