Луцький режисер пропонує змінити герб міста і зобразити на ньому кота
15 жовтень, 22:54
В обласному центрі Волині пропонують зробити ребрендинг герба міста та зобразити на ньому рудого кота.
Таку петицію зареєстрував відомий у Луцьку режисер Олександр Стеренчук.
"На гербі міста Луцьк зборажена особа, яка народилася у античному місті-державі Патара, в 270 році н.е. і не має жодного відношення до історії нашого міста. Тому данний герб є нерелевантним (неважливий, неістотний, - прим.авт.)", - йдеться у тексті петиції.
Автор вважає, що враховуючи сучасні реалії і новосформовані суспільні традиції, на гербі Луцька можна зобразити рудого кота на фоні В'їзної вежі Луцького замку.
Таку пропозицію він обгрунтовує тим, що на 88-й сесії Луцької міської ради депутати визнали цих тварин частиною екосистеми міста.
"Для прикладу пропоную ознайомитися з гербами Австралії, Нової Зеландії та Канади. Обіцяю повністю покрити витрати на розробку і дизайн нового герба міста", - написав Олександр Стеренчук.
У коментарі Інформаційному агентсву ВолиньPost Олександр Стеренчук сказав: "Герб у нас жахливий. Зараз котики офіційно стали частиною екосистеми міста, то чому б нам не зробити якийсь позитивний герб, як в Канаді, Австралії, Новій Зеландії. Там є багато тварин і це класно. Тим більше, що рудий кіт біля В'їзної вежі завжди підніматиме настрій. Я вважаю, що зображувати Святого Миколая просто недоцільно, бо святим місце в церквах. На державних гербах це так собі. Це далеко не всіх задовільняє. Ми ж не в Сереньовіччі живемо. Миколай до Луцька не має жодного відношення".
Також режисер зазначив, що на його думку на гербі краще зобразити щось своє і рідне, ніж людину, яка народилася в Греції.
"Миколая знає весь християнський світ, а от про рудих котиків ніхто не знає. То чому б котові не прославити місто?", - підсумував Олександр Стеренчук.
Наразі петиція не зібрала на свою підтримку жодного голосу. До кінця збору підписів залишилося 14 днів.
Довідка:
Гербовий щит Луцька має форму чотирикутника із півколом в основі. На червоному полі щита — срібна гербова постать Святого Миколая у повному єпископському вбранні (срібного та золотого кольору), із золотим німбом навколо голови, босоніж. У правій руці Св. Миколай тримає патерицю у вигляді шестираменного Захисного (патріаршого) хреста, у лівій — розгорнуту книгу золотого кольору. У літописах його описано як сонце на червоному полі.
Такий герб є оофіційним символом міста Луцьк, адміністративного центру Волинської області та затверджений рішенням сесії Луцької міської ради від 23 серпня 2007 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таку петицію зареєстрував відомий у Луцьку режисер Олександр Стеренчук.
"На гербі міста Луцьк зборажена особа, яка народилася у античному місті-державі Патара, в 270 році н.е. і не має жодного відношення до історії нашого міста. Тому данний герб є нерелевантним (неважливий, неістотний, - прим.авт.)", - йдеться у тексті петиції.
Автор вважає, що враховуючи сучасні реалії і новосформовані суспільні традиції, на гербі Луцька можна зобразити рудого кота на фоні В'їзної вежі Луцького замку.
Таку пропозицію він обгрунтовує тим, що на 88-й сесії Луцької міської ради депутати визнали цих тварин частиною екосистеми міста.
"Для прикладу пропоную ознайомитися з гербами Австралії, Нової Зеландії та Канади. Обіцяю повністю покрити витрати на розробку і дизайн нового герба міста", - написав Олександр Стеренчук.
У коментарі Інформаційному агентсву ВолиньPost Олександр Стеренчук сказав: "Герб у нас жахливий. Зараз котики офіційно стали частиною екосистеми міста, то чому б нам не зробити якийсь позитивний герб, як в Канаді, Австралії, Новій Зеландії. Там є багато тварин і це класно. Тим більше, що рудий кіт біля В'їзної вежі завжди підніматиме настрій. Я вважаю, що зображувати Святого Миколая просто недоцільно, бо святим місце в церквах. На державних гербах це так собі. Це далеко не всіх задовільняє. Ми ж не в Сереньовіччі живемо. Миколай до Луцька не має жодного відношення".
Також режисер зазначив, що на його думку на гербі краще зобразити щось своє і рідне, ніж людину, яка народилася в Греції.
"Миколая знає весь християнський світ, а от про рудих котиків ніхто не знає. То чому б котові не прославити місто?", - підсумував Олександр Стеренчук.
Наразі петиція не зібрала на свою підтримку жодного голосу. До кінця збору підписів залишилося 14 днів.
Довідка:
Гербовий щит Луцька має форму чотирикутника із півколом в основі. На червоному полі щита — срібна гербова постать Святого Миколая у повному єпископському вбранні (срібного та золотого кольору), із золотим німбом навколо голови, босоніж. У правій руці Св. Миколай тримає патерицю у вигляді шестираменного Захисного (патріаршого) хреста, у лівій — розгорнуту книгу золотого кольору. У літописах його описано як сонце на червоному полі.
Такий герб є оофіційним символом міста Луцьк, адміністративного центру Волинської області та затверджений рішенням сесії Луцької міської ради від 23 серпня 2007 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
Останні новини
16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцький режисер пропонує змінити герб міста і зобразити на ньому кота
15 жовтень, 22:54
Волинський перинатальний центр співпрацюватиме з Бельгією. ФОТО
15 жовтень, 22:15
Антимонопольний комітет оштрафував волинське «газове» підприємство на 55 мільйонів
15 жовтень, 21:21
Щоб люди знали що перед ними справжній режисер)