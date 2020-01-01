Луцький режисер пропонує змінити герб міста і зобразити на ньому кота

В обласному центрі Волині пропонують зробити ребрендинг герба міста та зобразити на ньому рудого кота.Таку петицію зареєстрував відомий у Луцьку режисер"На гербі міста Луцьк зборажена особа, яка народилася у античному місті-державі Патара, в 270 році н.е. і не має жодного відношення до історії нашого міста. Тому данний герб є нерелевантним (неважливий, неістотний, - прим.авт.)", - йдеться у тексті петиції.Автор вважає, що враховуючи сучасні реалії і новосформовані суспільні традиції, на гербі Луцька можна зобразити рудого кота на фоні В'їзної вежі Луцького замку.Таку пропозицію він обгрунтовує тим, що на 88-й сесії Луцької міської ради депутати визнали цих тварин частиною екосистеми міста."Для прикладу пропоную ознайомитися з гербами Австралії, Нової Зеландії та Канади. Обіцяю повністю покрити витрати на розробку і дизайн нового герба міста", - написав Олександр Стеренчук.У коментаріОлександр Стеренчук сказав: "Герб у нас жахливий. Зараз котики офіційно стали частиною екосистеми міста, то чому б нам не зробити якийсь позитивний герб, як в Канаді, Австралії, Новій Зеландії. Там є багато тварин і це класно. Тим більше, що рудий кіт біля В'їзної вежі завжди підніматиме настрій. Я вважаю, що зображувати Святого Миколая просто недоцільно, бо святим місце в церквах. На державних гербах це так собі. Це далеко не всіх задовільняє. Ми ж не в Сереньовіччі живемо. Миколай до Луцька не має жодного відношення".Також режисер зазначив, що на його думку на гербі краще зобразити щось своє і рідне, ніж людину, яка народилася в Греції."Миколая знає весь християнський світ, а от про рудих котиків ніхто не знає. То чому б котові не прославити місто?", - підсумував Олександр Стеренчук.Наразі петиція не зібрала на свою підтримку жодного голосу. До кінця збору підписів залишилося 14 днів.Довідка:Гербовий щит Луцька має форму чотирикутника із півколом в основі. На червоному полі щита — срібна гербова постать Святого Миколая у повному єпископському вбранні (срібного та золотого кольору), із золотим німбом навколо голови, босоніж. У правій руці Св. Миколай тримає патерицю у вигляді шестираменного Захисного (патріаршого) хреста, у лівій — розгорнуту книгу золотого кольору. У літописах його описано як сонце на червоному полі.Такий герб є оофіційним символом міста Луцьк, адміністративного центру Волинської області та затверджений рішенням сесії Луцької міської ради від 23 серпня 2007 року.