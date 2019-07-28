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Волинянин В'ячеслав Шевчук спробував «вангувати» долю українських воротарів

Волинянин В'ячеслав Шевчук спробував «вангувати» долю українських воротарів
Колишній гравець донецького «Шахтаря» та збірної України лучанин В'ячеслав Шевчук, який зараз є футбольним експертом на одному з телеканалів, висловився про гру і перспективи 21-річного воротаря «Ворскли» Дмитра Різника та голкіпера «Динамо» Георгія Бущана.

Про це повідомляє Sport.ua.

За словами Шевчука, Георгій Бущан зробив відмінний прорив, але також ексоборонець відзначив прогрес молодого воротаря «Ворскли» Різника.

«Я б сказав, що це потенційний клієнт для грандів українського футболу. Я думаю, для «Шахтаря». Він мені дуже нагадує Пятова в молоді роки. У нього відмінний вибір позиції, він швидкий, гнучкий, добре грає ногами, читає гру, спокійний. Він не сильно високий, але добре грає на виходах. Також і по Бущану, який читає гру, хороший в рамці, відмінно грає ногами - що лівої, що правою. Може бути, на виходах йому трохи в якомусь моменті можна додати. У нього є невелика проблема з цим, але в рамці він відмінно стоїть », - сказав Шевчук про Різника.

Прогрес воротаря «Динамо» Київ та збірної України Георгія Бущана, на думку Шевчука, - не залишиться непоміченим для зарубіжних клубів.

«Потрібно виділити Бущана, який за останній час зробив великий, навіть колосальний прорив. Не побоюся таких слів і скажу, що Ігор Михайлович Суркіс повинен готувати вже факс, тому що взимку прийде запрошення в хороший європейський клуб з відмінним цінником. Я впевнений на 100%. Він зробив великий прорив », - переконаний Шевчук.

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт, футбол
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