Волинянин В'ячеслав Шевчук спробував «вангувати» долю українських воротарів

Дмитра Різника та голкіпера «Динамо» Георгія Бущана.



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За словами Шевчука, Георгій Бущан зробив відмінний прорив, але також ексоборонець відзначив прогрес молодого воротаря «Ворскли» Різника.



«Я б сказав, що це потенційний клієнт для грандів українського футболу. Я думаю, для «Шахтаря». Він мені дуже нагадує Пятова в молоді роки. У нього відмінний вибір позиції, він швидкий, гнучкий, добре грає ногами, читає гру, спокійний. Він не сильно високий, але добре грає на виходах. Також і по Бущану, який читає гру, хороший в рамці, відмінно грає ногами - що лівої, що правою. Може бути, на виходах йому трохи в якомусь моменті можна додати. У нього є невелика проблема з цим, але в рамці він відмінно стоїть », - сказав Шевчук про Різника.



Прогрес воротаря «Динамо» Київ та збірної України Георгія Бущана, на думку Шевчука, - не залишиться непоміченим для зарубіжних клубів.



«Потрібно виділити Бущана, який за останній час зробив великий, навіть колосальний прорив. Не побоюся таких слів і скажу, що Ігор Михайлович Суркіс повинен готувати вже факс, тому що взимку прийде запрошення в хороший європейський клуб з відмінним цінником. Я впевнений на 100%. Він зробив великий прорив », - переконаний Шевчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній гравець донецького «Шахтаря» та збірної України лучанин В'ячеслав Шевчук, який зараз є футбольним експертом на одному з телеканалів, висловився про гру і перспективи 21-річного воротаря «Ворскли»та голкіпера «Динамо»Про це повідомляє Sport.ua. За словами Шевчука, Георгій Бущан зробив відмінний прорив, але також ексоборонець відзначив прогрес молодого воротаря «Ворскли» Різника.«Я б сказав, що це потенційний клієнт для грандів українського футболу. Я думаю, для «Шахтаря». Він мені дуже нагадує Пятова в молоді роки. У нього відмінний вибір позиції, він швидкий, гнучкий, добре грає ногами, читає гру, спокійний. Він не сильно високий, але добре грає на виходах. Також і по Бущану, який читає гру, хороший в рамці, відмінно грає ногами - що лівої, що правою. Може бути, на виходах йому трохи в якомусь моменті можна додати. У нього є невелика проблема з цим, але в рамці він відмінно стоїть », - сказав Шевчук про Різника.Прогрес воротаря «Динамо» Київ та збірної України Георгія Бущана, на думку Шевчука, - не залишиться непоміченим для зарубіжних клубів.«Потрібно виділити Бущана, який за останній час зробив великий, навіть колосальний прорив. Не побоюся таких слів і скажу, що Ігор Михайлович Суркіс повинен готувати вже факс, тому що взимку прийде запрошення в хороший європейський клуб з відмінним цінником. Я впевнений на 100%. Він зробив великий прорив », - переконаний Шевчук.

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