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У Нововолинську чоловік у масці вкрав у магазині пляшку алкоголю. ФОТО, ВІДЕО

У Нововолинську чоловік у масці вкрав у магазині пляшку алкоголю. ФОТО, ВІДЕО
У одному із магазинів Нововолинська чоловік в масці поцупив плашку алкогольного напою.

Про це повідомляє БУГ.

15-го жовтня працівники магазину в Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському, переглянувши камери відеоспостереження, виявили крадіжку.

Розповідають, що подія трапилася ще 7-го жовтня. Чоловік у масці викрав з полиці торгівельного закладу пляшку алкогольного напою.

“У магазин зайшла компанія молодиків із чотирьох чоловік. Ходили дивилися, типу подарунок вибирали. Нічого не купили. Потім двоє вийшли, бо побачили камери. Один із тих, хто лишилися, встиг поцупити пляшку”, – розповіли продавці.

Момент крадіжки – із запису камер відеоспостереження:





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Теги: Волинь, крадіжка
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