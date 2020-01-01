У Запоріжжі обстріляли автомобіль кандидата в депутати
Сьогодні, 06:30
У Запоріжжі невідомі особи стріляли по автомобілю ветерана війни на Донбасі, кандидата у депутати міської ради від політсили "За Майбутнє" Сергія Кирика.
Це трапилося, коли той залишав місце проведення зустрічі з виборцями, - повідомляє "Газета ua".
"Коли провели зустріч, сів у автомобіль і вирушав вже додому, і проїхавши десь 5-7 метрів, почув сильний стук, удар. Зупинився, вийшов з машини, і зрозумів, що це був не удар, а постріл. Зі мною була колега по партії: вона чула якийсь хлопок. А в мне був Bluetooth в усі, і у зв'язку з тим, що в мне контузія, то я трохи не дочуваю, то зі своєї сторони почув сильний удар, і трохи скло посипалося", – розповів Радіо Свобода Сергій Кирик.
На момент інциденту в машині знаходилася ще один кандидат у депутати Запорізької міськради Тетяна Лазаревич. Постраждалих внаслідок інциденту не має.
Зустріч, з якої поверталися кандидати у депутати, відбувалася у Комунарському районі Запоріжжя. В ній також брав участь ще один претендент на місце депутат міської ради від "За Майбутнє" нині діючий депутат облради Олег Буряк. Як розповів Кирик, жодних конфліктних ситуацій під час зустрічі з виборцями не було.
"У мене ніде – ані в моєму приватному житті, ні по роботі, ні в партійній діяльності – нема конфліктів. Два місяці ми вже спілкуємося з людьми, і навіть коли від'їздили, були такі дружні відносини з людьми. Я, чесно, сам шокований: в мирному житті ось так постріли…", – додав Кирик.
В обласній організації "За Майбутнє" інцидент назвали спробою залякування представників свої політичної сили, а також заявили, що вимагають від правоохоронних органів повного і неупередженого розслідування події.
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Це трапилося, коли той залишав місце проведення зустрічі з виборцями, - повідомляє "Газета ua".
"Коли провели зустріч, сів у автомобіль і вирушав вже додому, і проїхавши десь 5-7 метрів, почув сильний стук, удар. Зупинився, вийшов з машини, і зрозумів, що це був не удар, а постріл. Зі мною була колега по партії: вона чула якийсь хлопок. А в мне був Bluetooth в усі, і у зв'язку з тим, що в мне контузія, то я трохи не дочуваю, то зі своєї сторони почув сильний удар, і трохи скло посипалося", – розповів Радіо Свобода Сергій Кирик.
На момент інциденту в машині знаходилася ще один кандидат у депутати Запорізької міськради Тетяна Лазаревич. Постраждалих внаслідок інциденту не має.
Зустріч, з якої поверталися кандидати у депутати, відбувалася у Комунарському районі Запоріжжя. В ній також брав участь ще один претендент на місце депутат міської ради від "За Майбутнє" нині діючий депутат облради Олег Буряк. Як розповів Кирик, жодних конфліктних ситуацій під час зустрічі з виборцями не було.
"У мене ніде – ані в моєму приватному житті, ні по роботі, ні в партійній діяльності – нема конфліктів. Два місяці ми вже спілкуємося з людьми, і навіть коли від'їздили, були такі дружні відносини з людьми. Я, чесно, сам шокований: в мирному житті ось так постріли…", – додав Кирик.
В обласній організації "За Майбутнє" інцидент назвали спробою залякування представників свої політичної сили, а також заявили, що вимагають від правоохоронних органів повного і неупередженого розслідування події.
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Коментарі 1
ну не тільки ж їм можна палити, красти і стріляти. вернулося назад
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