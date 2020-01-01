вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні загалом і на Волині – нові антирекорди коронавірусу

В Україні загалом і на Волині – нові антирекорди коронавірусу
За останню добу в Україні виявили 5 992 випадки коронавірусу. Це найбільший добовий показник за весь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 16 жовтня сягнула 287 231.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській (544) та Одеській (502) областях.

На щастя, 2269 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 121 919 українців.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 106 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 408.

На Волині загалом захворіло 10 515 людей, з них за останню добу - 195. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 218 людей, п'ятеро - за останню добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РНБО, коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Луцькрада «дала добро» на розміщення «коронавірусного» шпиталю у пологовому
15 жовтень, 12:21
Дві смерті та 180 нових випадків: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
15 жовтень, 11:50
Хворих на коронавірус вчителів у Луцьку лікуватимуть за бюджетні кошти
15 жовтень, 10:23
Під мерією Луцька – мітинг проти «коронавірусного» блоку у пологовому. ФОТО
15 жовтень, 10:12
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як вигідно придбати нерухомість*
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 16 жовтня
Сьогодні, 09:09
В Україні загалом і на Волині – нові антирекорди коронавірусу
Сьогодні, 08:59
Про найбільший виш Волині зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Волинянин В'ячеслав Шевчук спробував «вангувати» долю українських воротарів
Сьогодні, 07:34
Схожі новини
Ранок 15 жовтня: в Україні – 5 062 нових випадки коронавірусу, на Волині – 180 Ранок 15 жовтня: в Україні – 5 062 нових випадки коронавірусу, на Волині – 180
15 жовтень, 08:54
Ранок 13 жовтня: в Україні – 5 133 нових випадки коронавірусу, на Волині – 164 Ранок 13 жовтня: в Україні – 5 133 нових випадки коронавірусу, на Волині – 164
13 жовтень, 08:59
Ранок 12 жовтня: в Україні – 4 420 нових випадків коронавірусу, на Волині – 146 Ранок 12 жовтня: в Україні – 4 420 нових випадків коронавірусу, на Волині – 146
12 жовтень, 08:55
В Україні – знову коронавірусний антирекорд В Україні – знову коронавірусний антирекорд
09 жовтень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як вигідно придбати нерухомість*
Сьогодні, 09:16
 0
Курс валют у Луцьку на 16 жовтня
Сьогодні, 09:09
 0
В Україні загалом і на Волині – нові антирекорди коронавірусу
Сьогодні, 08:59
 0
Про найбільший виш Волині зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
 0
Волинянин В'ячеслав Шевчук спробував «вангувати» долю українських воротарів
Сьогодні, 07:34
 0
Медіа
відео
1/8