В Україні загалом і на Волині – нові антирекорди коронавірусу

За останню добу в Україні виявили 5 992 випадки коронавірусу. Це найбільший добовий показник за весь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 16 жовтня сягнула 287 231.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській (544) та Одеській (502) областях.На щастя, 2269 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 121 919 українців.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 106 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 408.На Волині загалом захворіло 10 515 людей, з них за останню добу - 195. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 218 людей, п'ятеро - за останню добу.