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Курс валют у Луцьку на 16 жовтня

Курс валют у Луцьку на 16 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.28, а продаж – 28.38.

Євро при купівлі становить – 33.08, продажу – 33.24.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.37.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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