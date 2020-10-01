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Курсант, що вижив під час авікатастрофи Ан-26 під Чугуєвом, продовжить навчання. ВІДЕО

Курсант, що вижив під час авікатастрофи Ан-26 під Чугуєвом, продовжить навчання. ВІДЕО
Курсантові Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба В’ячеславу Золочевському, що постраждав в авіакатастрофі 25 вересня під Чугуєвом, вручили медаль «За військову службу Україні».

Наказ про нагородження курсантів і членів екіпажу АН-26Ш президент України Володимир Зеленський підписав 6 жовтня. Нагороду курсантові передав очільник військового вишу генерал-майор Олександр Турінський, - пише видання АрміяІнформ.

Він привітав курсанта й побажав йому здоров’я та повернення до стін навчального закладу.

Наразі В’ячеслав перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

"Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраним фахом. У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я наздоганятиму навчальну програму", — повідомив В’ячеслав Золочевський.

Курсант подякував усім, хто переживав за його здоров’я, відвідував під час лікування у шпиталі й підтримував його та родину.

Нагадаємо, трагедія сталася 25 вересня. Це був тренувальний політ - на судні перебували екіпаж і курсанти університету повітряних сил. Вижити вдалося одному хлопцю - В'ячеславу Золочевському. Ще один помер у лікарні. Тіла решти надто обгоріли. Для їхнього упізнання призначали ДНК-експертизу. 6 жовтня у Харкові прощались з усіма жертвами авіатрощі під Чугуєвом.


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Теги: авіакатастрофа, Чугуїв, курсант, В’ячеслав Золочевський
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