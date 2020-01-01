П'ять смертей і новий антирекорд: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 195 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 68 осіб. П’ять випадків хвороби завершилися летально (м. Луцьк – 1, Луцький район – 1, Іваничівський район – 1, Любешівський район – 1, Рожищенський район - 1).Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 38, Луцький район – 6, м. Нововолинськ – 25, Володимир – Волинський район – 27, Горохівський район – 15, Іваничівський район – 1, Камінь-Каширський район – 2, Ківерцівський район – 12, Ковельський район – 14, Локачинський район – 2, Любомльський район – 8, Любешівський район – 7, Маневицький район – 11, Ратнівський район – 11, Рожищенський район –4, Старовижівський район – 4, Турійський район – 5, Шацький район - 3.Cтаном на 16 жовтня в області зареєстровано 10515 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 609 у дітей та 1108 у медичних працівників. Одужало 6192 особи, з них 389 дітей та 756 медичних працівників. 218 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 8 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 2708 (в т. ч. 65 летальних)Луцький район – 981 (в т. ч. 17 летальних)м. Нововолинськ – 854 (в т. ч. 16 летальних)Володимир-Волинський район – 888 (в т. ч. 9 летальних)Горохівський район – 476 (в т. ч. 10 летальних)Іваничівський район – 230 (в т. ч. 7 летальних)Камінь-Каширський район – 410 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1026 ( в т. ч. 17 летальних)Ковельський район – 769 (в т. ч. 22 летальних)Локачинський район – 111Любомльський район – 209 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район –333 (в т. ч. 7 летальних)Маневицький район – 494 ( в т. ч. 14 летальних)Ратнівський район – 333 (в т.ч. 10 летальних)Рожищенський район – 252 (в т. ч. 7 летальних)Старовижівський район – 142 ( в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 216 ( в т. ч. 2 летальний)Шацький район – 83 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 198 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 60744 особи. За останню добу обстежено 995 осіб.