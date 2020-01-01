Волинянину, який спалював суху траву, «впаяли» чималий штраф





Про екопорушення анонімно повідомили в поліцію. Правоохоронці встановили порушника і передали дані в інспекцію, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Екоінспектори оштрафували чоловіка на 3060 грн згідно зі статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за спалювання сухої рослинності та провели з ним профілактичну бесіду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Куснище в Любомльського району 43-річний чоловік спалював суху рослинність.Про екопорушення анонімно повідомили в поліцію. Правоохоронці встановили порушника і передали дані в інспекцію, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Екоінспектори оштрафували чоловіка на 3060 грн згідно зі статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за спалювання сухої рослинності та провели з ним профілактичну бесіду.

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