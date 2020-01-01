Волинянину, який спалював суху траву, «впаяли» чималий штраф
Сьогодні, 10:35
У селі Куснище в Любомльського району 43-річний чоловік спалював суху рослинність.
Про екопорушення анонімно повідомили в поліцію. Правоохоронці встановили порушника і передали дані в інспекцію, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Екоінспектори оштрафували чоловіка на 3060 грн згідно зі статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за спалювання сухої рослинності та провели з ним профілактичну бесіду.
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Про екопорушення анонімно повідомили в поліцію. Правоохоронці встановили порушника і передали дані в інспекцію, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Екоінспектори оштрафували чоловіка на 3060 грн згідно зі статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за спалювання сухої рослинності та провели з ним профілактичну бесіду.
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