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На Волині через коротке замикання електромережі горів житловий будинок

На Волині через коротке замикання електромережі горів житловий будинок
За минулу добу волинські вогнеборці ліквідували 2 пожежі в області.

Про це повідомляють на сайті ГУ ДСНС у Волинській області.

Так, 15 жовтня о 19:48 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селі Линівка Рожищенського району. О 21:10 горіння ліквідували працівники місцевої пожежної охорони села Переспа та рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Рожище У ДСНС України у Волинській області. Імовірно, загорання трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.

Крім того, минулої доби рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне У ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної команди села Жиричі ліквідували пожежу дерев’яної господарської споруди у селі Жиричі Ратнівського району. Причину загорання встановлюєть.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, пожежі, рятувальники
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