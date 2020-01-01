На Волині через коротке замикання електромережі горів житловий будинок





Про це повідомляють на сайті ГУ ДСНС у Волинській області.



Так, 15 жовтня о 19:48 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селі Линівка Рожищенського району. О 21:10 горіння ліквідували працівники місцевої пожежної охорони села Переспа та рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Рожище У ДСНС України у Волинській області. Імовірно, загорання трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.



Крім того, минулої доби рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне У ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної команди села Жиричі ліквідували пожежу дерев’яної господарської споруди у селі Жиричі Ратнівського району. Причину загорання встановлюєть.



Головне фото - ілюстративне.

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