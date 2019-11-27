З наступного тижня у Луцьку курсуватимуть нові тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 11:25
З наступного тижня у Луцьку на маршрути вийдуть 2 нових сучасних тролейбуси.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.
Наразі нові тролейбуси проходять випробування і обкатку. На наступному тижні їх приймають на КП «ЛПЕ» та ставлять на маршрут.
"Кондиціонер, м'який салон, доступність для людей з інвалідністю, USB-зарядки, м'який та тихий хід і чудовий дизайн, створений саме для нашого міста", - написав посадовець.
Також він зазначив, до кінця наступного року отримають ще 27 таких тролейбусів.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.
Наразі нові тролейбуси проходять випробування і обкатку. На наступному тижні їх приймають на КП «ЛПЕ» та ставлять на маршрут.
"Кондиціонер, м'який салон, доступність для людей з інвалідністю, USB-зарядки, м'який та тихий хід і чудовий дизайн, створений саме для нашого міста", - написав посадовець.
Також він зазначив, до кінця наступного року отримають ще 27 таких тролейбусів.
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