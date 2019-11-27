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З наступного тижня у Луцьку курсуватимуть нові тролейбуси. ФОТО

З наступного тижня у Луцьку курсуватимуть нові тролейбуси. ФОТО
З наступного тижня у Луцьку на маршрути вийдуть 2 нових сучасних тролейбуси.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.

Наразі нові тролейбуси проходять випробування і обкатку. На наступному тижні їх приймають на КП «ЛПЕ» та ставлять на маршрут.

"Кондиціонер, м'який салон, доступність для людей з інвалідністю, USB-зарядки, м'який та тихий хід і чудовий дизайн, створений саме для нашого міста", - написав посадовець.

Також він зазначив, до кінця наступного року отримають ще 27 таких тролейбусів.

З наступного тижня у Луцьку курсуватимуть нові тролейбуси. ФОТО
З наступного тижня у Луцьку курсуватимуть нові тролейбуси. ФОТО
З наступного тижня у Луцьку курсуватимуть нові тролейбуси. ФОТО
З наступного тижня у Луцьку курсуватимуть нові тролейбуси. ФОТО
З наступного тижня у Луцьку курсуватимуть нові тролейбуси. ФОТО
З наступного тижня у Луцьку курсуватимуть нові тролейбуси. ФОТО
З наступного тижня у Луцьку курсуватимуть нові тролейбуси. ФОТО

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Теги: нові тролейбуси, Луцьк
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Коментарі 2
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Ото халтуру женуть - на тому тижні в цеху ще збирали. Повинні пройти випробування, спецкомісії і т.д.
А тут прямо з цеху на лінію - головне перед виборами похвастатись.
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А нашим людям все не так, що не роби... О-то націю маємо... :(
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