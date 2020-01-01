Якою буде погода на Волині у понеділок, 19 жовтня
Сьогодні, 19:00
У Волинській області у понеділок, 19 жовтня, прогнозують мінливу хмарність.
Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології.
19 жовтня буде без істотних опадів. Вітер - південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме 1-6º тепла, вдень - 5-10º.
Цього дня вшановують пам'ять апостола Хоми. Починаються холодні вітри: "Одягай теплу сукню з дня Хоми". Якщо на Хому випаде сухий перший сніг, літо хорошим буде, а якщо у цей день немає вітру, можна очікувати швидкого похолодання.
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Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології.
19 жовтня буде без істотних опадів. Вітер - південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме 1-6º тепла, вдень - 5-10º.
Цього дня вшановують пам'ять апостола Хоми. Починаються холодні вітри: "Одягай теплу сукню з дня Хоми". Якщо на Хому випаде сухий перший сніг, літо хорошим буде, а якщо у цей день немає вітру, можна очікувати швидкого похолодання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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