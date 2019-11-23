В Австрії затримали українця, якого розшукував Інтерпол через присвоєні банківські мільйони





Як передає



"Слідчі Віденського управління кримінальної поліції затримали в районі Внутрішнього міста шахрая, який переховувався з 2014 року. Щодо розшукуваного чоловіка було видано міжнародний ордер на арешт за підозрою у розкраданні кредитів на загальну суму близько 9 млн євро під час роботи працівником банку в Україні у 2012-2014 роками", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що чоловік втік з України після скоєння злочину та використовував для перетину кордону підроблені документи. Затриманого доставлено до в'язниці, очікується його видача українській стороні.



Інших деталей, як і ім’я та прізвища чоловіка, віденська поліція не повідомляє. Зазначається лише, що йому 45 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Віденська поліція затримала громадянина України, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у присвоєнні близько 9 млн євро (майже 300 млн грн) під час роботи в одному з банків в Україні протягом 2012-2014 років.Як передає Укрінформ , про це повідомляє австрійська газета Der Kurier."Слідчі Віденського управління кримінальної поліції затримали в районі Внутрішнього міста шахрая, який переховувався з 2014 року. Щодо розшукуваного чоловіка було видано міжнародний ордер на арешт за підозрою у розкраданні кредитів на загальну суму близько 9 млн євро під час роботи працівником банку в Україні у 2012-2014 роками", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що чоловік втік з України після скоєння злочину та використовував для перетину кордону підроблені документи. Затриманого доставлено до в'язниці, очікується його видача українській стороні.Інших деталей, як і ім’я та прізвища чоловіка, віденська поліція не повідомляє. Зазначається лише, що йому 45 років.

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