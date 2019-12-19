Власникам «євроблях» розповіли, як захистити себе від штрафу в 170 тисяч гривень за нерозмитнене авто





Дорожній адвокат розповів, як захистити себе від подібного грошового покарання, - пише



Зазначається, що норми статей 470 та 481 Митного кодексу (транзит та тимчасове ввезення) щодо запровадження штрафів у розмірі до 170 000 грн. набрали чинності лише з 22.08.2019. До цієї дати диспозиція цих статей передбачала більш м`яку відповідальність (8 500 грн та 17 000 грн) і не передбачала конфіскації автомобіля.



Разом із цим, відповідно до ст. 58 Конституції, яка закріплює загальновизнаний принцип права, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їхнього вчинення не визнавалися законом як правопорушення.



У рішенні Конституційного Суду № 1-рп/99 від 09.02.1999 у справі про зворотну дію в часі законів наголошується на тому, що до події застосовується той закон, під час дії якого вони настали або мали місце.



Отже, посилення відповідальності за правопорушення, вчинені на момент дії "старого" закону, порушує вимоги ст.58 Конституції, а тому застосування до таких порушень "нових" штрафів є неприпустимим.



Тому, якщо порушення в частині не вивезення автомобіля на іноземній реєстрації було вчинено до 22.08.2019, то з урахуванням статті 58 Конституції, такі дії утворюють склад правопорушення за нормами закону, чинного на час вчинення правопорушення. А тому підстав для кваліфікації їхніх дій за "новим" законодавством немає.



Таким чином, якщо порушення митних режимів транзиту чи тимчасового ввезення вчинено у період дії "старого" закону, до суду варта подати письмову юридично аргументовану заяву із обґрунтуванням принципу незворотності дії закону у часі. На жаль, досить часто суди нехтують зазначеними нормами, та трактують їх на власний розсуд, а тому потрібно використовувати всі юридично можливі способи захисту аж до апеляційного оскарження.



Додамо, що "євробляхарі" все ще сподіваються на ухвалення законопроєкту щодо доступного розмитнення, який й досі перебуває на розгляді у Верховній Раді.

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