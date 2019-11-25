На Волині викрили серійного злодія

У Любомльскому районі поліція встановила причетність 42-річного чоловіка до вчинення низки злочинів.Так, 15 жовтня, посеред дня, злодій поцупив велосипед вартістю 3 тис. грн., який належить 34-річній жительці райцентру. Викрадений велосипед вилучили, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Встановили, що напередодні зловмисник викрав із помешкання 28-річної жительки району одяг та ювілейні нагороди. Викрадені речі також вилучили.Окрім цього під час поверхневого огляду підозрюваного у крадіжці співробітники поліції виявили та вилучили пістолет кустарного виробництва та 17 набоїв 9 мм. Їх направили на дослідження.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана із проникненням у житло), ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.До слова, чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі і за вчинення крадіжок та незаконне поводження зі зброєю.