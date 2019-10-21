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У Луцьку до військової частини Нацгвардії прибули перші новобранці призову

У Луцьку до військової частини Нацгвардії прибули перші новобранці призову
До військової частини Нацгвардії міста Луцьк прибули перші новобранці призову II-2020 року.

Про це повідомляють на сторінці військової частини у Фейсбук.

«Я хочу до Нацгвардії!» - саме з такими словами 19-річний Владислав Коврига переступив поріг одного з районних військоматів на Миколаївщині. Коли отримав повістку в армію, не вагався ні хвилини.

«Армія, на мою думку, це не примусова служба, а свідомий вибір справжнього українського патріота», - переконаний він.

Для проходження строкової служби разом ще з 14 такими ж призовниками з Миколаївської області хлопець прибув у військову частину 1141.

За кілька днів новобранці вирушать на 6-тижневий навчальний збір, що відбудеться на базі військової частини 4114 на Львівщині. За цей час строковці опановуватимуть ази військової справи: вогневу, гуманітарну, тактичну підготовку, військову топографію, інженерію та положення Стройового статуту ЗСУ.

Під час призову II-2020 у військову частину прибудуть ще 15 юнаків з Волині.

У Луцьку до військової частини Нацгвардії прибули перші новобранці призову
У Луцьку до військової частини Нацгвардії прибули перші новобранці призову

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Теги: луцька нацгвардія, новобранці призову
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