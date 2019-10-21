У Луцьку до військової частини Нацгвардії прибули перші новобранці призову
Сьогодні, 12:20
До військової частини Нацгвардії міста Луцьк прибули перші новобранці призову II-2020 року.
Про це повідомляють на сторінці військової частини у Фейсбук.
«Я хочу до Нацгвардії!» - саме з такими словами 19-річний Владислав Коврига переступив поріг одного з районних військоматів на Миколаївщині. Коли отримав повістку в армію, не вагався ні хвилини.
«Армія, на мою думку, це не примусова служба, а свідомий вибір справжнього українського патріота», - переконаний він.
Для проходження строкової служби разом ще з 14 такими ж призовниками з Миколаївської області хлопець прибув у військову частину 1141.
За кілька днів новобранці вирушать на 6-тижневий навчальний збір, що відбудеться на базі військової частини 4114 на Львівщині. За цей час строковці опановуватимуть ази військової справи: вогневу, гуманітарну, тактичну підготовку, військову топографію, інженерію та положення Стройового статуту ЗСУ.
Під час призову II-2020 у військову частину прибудуть ще 15 юнаків з Волині.
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Про це повідомляють на сторінці військової частини у Фейсбук.
«Я хочу до Нацгвардії!» - саме з такими словами 19-річний Владислав Коврига переступив поріг одного з районних військоматів на Миколаївщині. Коли отримав повістку в армію, не вагався ні хвилини.
«Армія, на мою думку, це не примусова служба, а свідомий вибір справжнього українського патріота», - переконаний він.
Для проходження строкової служби разом ще з 14 такими ж призовниками з Миколаївської області хлопець прибув у військову частину 1141.
За кілька днів новобранці вирушать на 6-тижневий навчальний збір, що відбудеться на базі військової частини 4114 на Львівщині. За цей час строковці опановуватимуть ази військової справи: вогневу, гуманітарну, тактичну підготовку, військову топографію, інженерію та положення Стройового статуту ЗСУ.
Під час призову II-2020 у військову частину прибудуть ще 15 юнаків з Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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