У Луцьку до військової частини Нацгвардії прибули перші новобранці призову





Про це



«Я хочу до Нацгвардії!» - саме з такими словами 19-річний Владислав Коврига переступив поріг одного з районних військоматів на Миколаївщині. Коли отримав повістку в армію, не вагався ні хвилини.



«Армія, на мою думку, це не примусова служба, а свідомий вибір справжнього українського патріота», - переконаний він.



Для проходження строкової служби разом ще з 14 такими ж призовниками з Миколаївської області хлопець прибув у військову частину 1141.



За кілька днів новобранці вирушать на 6-тижневий навчальний збір, що відбудеться на базі військової частини 4114 на Львівщині. За цей час строковці опановуватимуть ази військової справи: вогневу, гуманітарну, тактичну підготовку, військову топографію, інженерію та положення Стройового статуту ЗСУ.



Під час призову II-2020 у військову частину прибудуть ще 15 юнаків з Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До військової частини Нацгвардії міста Луцьк прибули перші новобранці призову II-2020 року.Про це повідомляють на сторінці військової частини у Фейсбук.«Я хочу до Нацгвардії!» - саме з такими словами 19-річнийпереступив поріг одного з районних військоматів на Миколаївщині. Коли отримав повістку в армію, не вагався ні хвилини.«Армія, на мою думку, це не примусова служба, а свідомий вибір справжнього українського патріота», - переконаний він.Для проходження строкової служби разом ще з 14 такими ж призовниками з Миколаївської області хлопець прибув у військову частину 1141.За кілька днів новобранці вирушать на 6-тижневий навчальний збір, що відбудеться на базі військової частини 4114 на Львівщині. За цей час строковці опановуватимуть ази військової справи: вогневу, гуманітарну, тактичну підготовку, військову топографію, інженерію та положення Стройового статуту ЗСУ.Під час призову II-2020 у військову частину прибудуть ще 15 юнаків з Волині.

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