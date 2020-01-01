На Волині перевізників оштрафували за перевантажені фури
Сьогодні, 12:54
За втручання волинських прокурорів перевізники сплатять у бюджет понад 160 тисяч гривень за проїзд дорогами великовагового транспорту.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Проведений Управлінням Укртрансбезпеки у Волинській області в ході здійснення перевірки на автомобільних дорогах габаритно-ваговий контроль засвідчив здійснення господарюючими суб’єктами перевезення вантажу з перевищенням встановлених законом вагових обмежень.
За це порушення органом контролю розраховано плату за проїзд, яку підприємці до бюджету добровільно не сплатили.
Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися стягнення із суб’єктів господарювання цих коштів.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Проведений Управлінням Укртрансбезпеки у Волинській області в ході здійснення перевірки на автомобільних дорогах габаритно-ваговий контроль засвідчив здійснення господарюючими суб’єктами перевезення вантажу з перевищенням встановлених законом вагових обмежень.
За це порушення органом контролю розраховано плату за проїзд, яку підприємці до бюджету добровільно не сплатили.
Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися стягнення із суб’єктів господарювання цих коштів.
Головне фото - ілюстративне.
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