На Волині перевізників оштрафували за перевантажені фури





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



Проведений Управлінням Укртрансбезпеки у Волинській області в ході здійснення перевірки на автомобільних дорогах габаритно-ваговий контроль засвідчив здійснення господарюючими суб’єктами перевезення вантажу з перевищенням встановлених законом вагових обмежень.



За це порушення органом контролю розраховано плату за проїзд, яку підприємці до бюджету добровільно не сплатили.



Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися стягнення із суб’єктів господарювання цих коштів.



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