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Волинянин заплатить штраф за незаконну рубку дерев на території лісгоспу

Волинянин заплатить штраф за незаконну рубку дерев на території лісгоспу
Турійський районний суд задоволив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури в інтересах Овлочівської сільської ради та державного підприємства "Турійське лісове господарство" та зобов’язав громадянина відшкодувати шкоду, завдану незаконною порубкою дерев, на суму понад 16 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

У лютому 2020 року чоловік без відповідного дозволу – лісорубного квитка – рубав дерева на території державного лісгоспу.

Згодом суд визнав його винним у незаконній порубці дерев (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу. Прокурори ж, застосувавши представницькі повноваження, домоглися ще і відшкодування громадянином шкоди, завданої природі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: незаконні рубки, штраф, Волинь, суд
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