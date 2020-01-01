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Коронавірус і Волинь: розповіли про ситуацію із завантаженістю ліжок у медзакладах

Коронавірус і Волинь: розповіли про ситуацію із завантаженістю ліжок у медзакладах
Показник завантаженості ліжок хворими на коронавірус у Волинській області становить 50,4 %.

Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час брифінгу в ОДА.

Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук повідомила, що загалом в області розгорнули 1214 ліжок для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію у 18 медичних закладах. Показник завантаженості становить 50,4 % на 100 тисяч населення.

«Усіх цікавить ситуація в інфекційній лікарні… Завантаженість там становить 62,1 %, у обласній клінічній – 62,4 %. На сьогодні проводять роботу щодо під’єднання ліжок до кисню. Кабмін виділив 16 мільйонів на наш регіон для проведення таких робіт», - сказала посадовиця.

Людмила Тимощук додала, що станом на 16 жовтня 48,8 % пацієнтів, хворих на COVID-19, потребують кисневої терапії.

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Теги: коронавірус, Волинь, завантаженість, ліжка
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