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На Волині сирієць нелегально переправляв мігрантів до Польщі

На Волині сирієць нелегально переправляв мігрантів до Польщі
На Волині викрили та ліквідували міжнародний канал нелегальної міграції.

Встановили, що громадянин Сирії, який постійно проживає на території України, організував переправлення нелегальних мігрантів до Польщі, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

Нагадуємо, що 14 жовтня на українсько-польському кордоні затримали двох громадян Сирії, які через Західний Буг намагалися потрапити за кордон. Схожий випадок, коли турок, сирієць та вірменка за допомогою плавальних кругів долали річку, стався минулого тижня.

Сьогодні, 16 жовтня, правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта в м. Володимир-Волинський.

За результатами обшуку вилучили автомобіль, який можливо використовувався як засіб протиправної діяльності, мобільні телефони, картки стільникового зв’язку, фінансові документи, що свідчать про перерахунок значних сум коштів, та інші речові докази.

Наразі вирішують питання про затримання іноземця в порядку ст. 208 КПК України та обрання запобіжного заходу. Тривають подальші слідчі дії.


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Теги: сирієць, нелегали, мігранти
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