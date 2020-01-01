На Львівщині вбили відомого місцевого бізнесмена





Сьогодні, 16 жовтня, близько другої години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про розбійний напад на будинок, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.



Як встановили правоохоронці, 15 жовтня близько 22.00 на подвір’я приватного господарства, де проживало подружжя, увірвалися зловмисники у масках. Вони зв’язали і жорстоко побили господарів, після чого втекли. Чоловік помер на місці події, його дружина отримала тілесні ушкодження.



За цим фактом слідчі Шевченківського відділу поліції за процессуального керівництва Львівської міської прокуратури №2, відкрили кримінальні провадження за п.6, п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



До розшуку та затримання зловмисників задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання нападників.



Як пише видання Мечеслава Жеребецького. Відомо, що напередодні він продав нерухомість і вдома у нього було близько 180 000 доларів США.



Зазначають, що Мечеслав Жеребецький був засновником 6-ти компаній з назвою “Брюховель”, що займались купівлею, продажем та орендою нерухомості, також був засновником кримської компанії ТОВ “САКИ-ЕКСПОРТ”, яка здавала в оренду автотранспорт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Брюховичі на Львівщині невідомі напали на подружжя: загинув 61-річний власник будинку, його 58-річна дружина отримала тілесні ушкодження.Сьогодні, 16 жовтня, близько другої години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про розбійний напад на будинок, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.Як встановили правоохоронці, 15 жовтня близько 22.00 на подвір’я приватного господарства, де проживало подружжя, увірвалися зловмисники у масках. Вони зв’язали і жорстоко побили господарів, після чого втекли. Чоловік помер на місці події, його дружина отримала тілесні ушкодження.За цим фактом слідчі Шевченківського відділу поліції за процессуального керівництва Львівської міської прокуратури №2, відкрили кримінальні провадження за п.6, п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.До розшуку та затримання зловмисників задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання нападників.Як пише видання “Діло” , вбили відомого бізнесмена. Відомо, що напередодні він продав нерухомість і вдома у нього було близько 180 000 доларів США.Зазначають, що Мечеслав Жеребецький був засновником 6-ти компаній з назвою “Брюховель”, що займались купівлею, продажем та орендою нерухомості, також був засновником кримської компанії ТОВ “САКИ-ЕКСПОРТ”, яка здавала в оренду автотранспорт.

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