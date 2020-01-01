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Бондарук збрехав: Ляшко – за створення інфекційного госпіталю в корпусі луцького пологового

Бондарук збрехав: Ляшко – за створення інфекційного госпіталю в корпусі луцького пологового
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтримав ідею облаштування тимчасового госпіталю в окремому корпусі на території луцького пологового будинку, натомість кандидат в мери від «Слуги народу» Роман Бондарук заявив протилежне, ввівши в оману колектив медзакладу та лучан.

15 жовтня перед міською радою Роман Бондарук заявив колективу пологового будинку про те, що, буцімто, питання про облаштування госпіталю зняли з порядку денного.

«Мені подзвонили з Офісу Президента і сказали, що з порядку денного питання знято. Головний санітарний лікар відмовив щодо цього питання і воно навіть не буде розглядатись», – заявив Бондарук.

Натомість, як з’ясувалось згодом, Бондарук збрехав, і нічого подібного Віктор Ляшко не говорив.

«Це брехня. Я набрала Віктору Ляшку, він і знати не знав навіть про це. На нараді в прем’єра була вказівка відкривати цілі відділення інфекційні, а не виділяти шматочки. Так що все правильно зроблено в Луцьку. Всі заступники міністра погодились з нашим рішенням», – зазначила в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини виконувачка обов’язків начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Людмила Тимощук.

Нагадаємо, рішення про розгортання тимчасового інфекційного госпіталю для лікування хворих на COVID-19 на базі зазначеного закладу було прийняте Луцькою міською радою відповідно до доручення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Оскільки ситуація в Україні із рівнем захворюваності на коронавірусну хворобу щодня погіршується, то місцевій владі у всіх регіонах необхідно докласти максимум зусиль задля збільшення додаткових ліжко-місць з підключенням до кисневих точок.

Міська влада пояснювала: розглядались різні варіанти для облаштування додаткового корпусу для хворих, проте це єдиний можливий варіант, адже тут вже є розведена система подачі кисню на 64 точки і киснева станція.

Відповідно до висновків профільних спеціалістів, жодного застереження щодо облаштування корпусу немає, тим паче, у пологовому вже є породіллі, які хворі на коронавірус. Сам корпус відокремлений, для пологового будинку це не створить незручностей. Окрім того, якщо в минулі роки заклад проводив більше 4 тисяч пологів на рік, то цього року їх ледве буде 2 тисячі.

До слова, аналогічним чином місцева влада зробила і у Вінниці – там теж облаштували інфекційний корпус на базі пологового будинку.

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Теги: Роман Бондарук, Віктор Ляшко, Денис Шмигаль
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