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У Луцьку під вежею Чорторийських археологи вкотре розкопали невідомі підземелля

У Луцьку під вежею Чорторийських археологи вкотре розкопали невідомі підземелля
Під вежою Чорторийських та колегіумом єзуїтів археологи вкотре розкопали раніше невідомі підземелля, площею більше ста квадратних метрів.

Тепер, за їхніми підрахунками, вони матимуть доступ та можливості розкопати ще один простір на 150 квадратних метри, який розміщений під колегіумом. Таким чином, вони з’єднають існуючі підземелля колегіуму з нововідкритими підземеллями вежі Чорторийських, - інформують у пресслужбі Луцькради.

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Розкопки під вежею Чорторийських відбуваються в рамках проєкту “Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна”.

Реставрація пам’яток архітектури національного значення: частини келій монастиря єзуїтів, оборонної стіни та башти XV століття здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Україна-Білорусь 2014-2020.

У Луцьку під вежею Чорторийських археологи вкотре розкопали невідомі підземелля
У Луцьку під вежею Чорторийських археологи вкотре розкопали невідомі підземелля

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Теги: археологи, розкопки, Луцьк
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