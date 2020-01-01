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Небайдужі волиняни випустили у річку понад пів тонни риби. ФОТО

Небайдужі волиняни випустили у річку понад пів тонни риби. ФОТО
16 жовтня відбулося зариблення річки Луга, що поблизу села Щенятин Іваничівського району на території Павлівської ОТГ.

Вселення здійснювалося з ініціативи та за рахунок небайдужих рибалок-любителів Іваничівського району. Метою вселення стало відновлення популяції аборигенної іхтіофауни водойми, повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

Так, до водосховища випустили 1 165 риб, загальною вагою 703 кг. Зокрема, 653 кг (1 088) коропа та 50 кг (77) білого амура. Вага одного екземпляра малька становила від 600 до 700 грамів.

Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Зарибок для вселення випустили в ставовому рибному господарстві у селі Мирне Горохівського району. Також у зарибленні брали участь місцеві жителі, активні громадяни та працівники Павлівської ОТГ.

Організатори зариблення повідомили, що найближчим часом планують запустити у річку ще 100 кг товстолоба.

«Дякуємо усім, хто долучився до зариблення. Подібні акції важливі та потрібні нашим водоймам, адже екологічна ситуація погіршується і водних біоресурсів у річках та озерах стає менше. Штучні зариблення сприяють збільшенню видового різноманіття та відновленню рибогосподарського потенціалу», - прокоментував начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.

Небайдужі волиняни випустили у річку понад пів тонни риби. ФОТО
Небайдужі волиняни випустили у річку понад пів тонни риби. ФОТО
Небайдужі волиняни випустили у річку понад пів тонни риби. ФОТО
Небайдужі волиняни випустили у річку понад пів тонни риби. ФОТО

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Теги: Павлівська ОТГ, зариблення річки, рибалки
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