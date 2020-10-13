З наступного понеділка у місті на Волині школярі йдуть на канікули

З наступного понеділка, 19 жовтня, у школах Нововолинська оголошені двотижневі канікули. У садочках працюватимуть чергові групи.Таке рішення ухвалили під час міської комісії з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої відбулося сьогодні, 16 жовтня, йдеться на сайті мерії Нововолинська.Нагадаємо, відповідно до рішення Державної комісії ТЕБ і НС, яким з 00 годин 00 хвилин 19 жовтня запровадили нове епідемічне зонування і згідно якого. У зв’язку з цим згідно з карантинним зонуванням, передбаченим Постановою КМУ, посилили протиепідемічні заходи."На жаль, не в усіх торговельних закладах, а також і в громадському транспорті дотримуються карантинних вимог, на ринках продавці торгують без масок, контейнери не оснащені захисними екранами. Але ж хвороба не відступила. Про це свідчить статистика захворюваності у місті та в Україні загалом. Тільки за останню добу в Нововолинську зафіксовано 25 нових випадків коронавірусної хвороби", – зазначив міський головаМіський голова рекомендував керівникам підприємств, установ, організацій, суб’єктам господарювання взяти дор уваги вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»зі змінами та Постанови КМУ від 13.10.2020 р. № 956.Віктор Сапожніков зазначив, що готовий приймати рішення стосовно комунальних закладів, до прикладу шкіл та дитсадків.