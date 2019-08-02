Йдуть сильні зливи з вітрами: українців попереджають про негоду
Сьогодні, 16:27
Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища в країні.
Про це інформує ДСНС України.
Так, за даними УкрГідрометцентру, 17 жовтня вдень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та в Карпатському регіоні пройдуть значні дощі (в Карпатах з мокрим снігом). А загалом в Україні, крім західних областей, будуть пориви вітру 15-20 м/с.
У Київській області 17 жовтня вдень – значний дощ, пориви вітру 15-20 м/с.
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Про це інформує ДСНС України.
Так, за даними УкрГідрометцентру, 17 жовтня вдень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та в Карпатському регіоні пройдуть значні дощі (в Карпатах з мокрим снігом). А загалом в Україні, крім західних областей, будуть пориви вітру 15-20 м/с.
У Київській області 17 жовтня вдень – значний дощ, пориви вітру 15-20 м/с.
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