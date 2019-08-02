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Йдуть сильні зливи з вітрами: українців попереджають про негоду

Йдуть сильні зливи з вітрами: українців попереджають про негоду
Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища в країні.

Про це інформує ДСНС України.

Так, за даними УкрГідрометцентру, 17 жовтня вдень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та в Карпатському регіоні пройдуть значні дощі (в Карпатах з мокрим снігом). А загалом в Україні, крім західних областей, будуть пориви вітру 15-20 м/с.

У Київській області 17 жовтня вдень – значний дощ, пориви вітру 15-20 м/с.

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Теги: негода, синоптики, грози, зливи
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