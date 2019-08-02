Йдуть сильні зливи з вітрами: українців попереджають про негоду





Про це інформує ДСНС України.



Так, за даними УкрГідрометцентру, 17 жовтня вдень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та в Карпатському регіоні пройдуть значні дощі (в Карпатах з мокрим снігом). А загалом в Україні, крім західних областей, будуть пориви вітру 15-20 м/с.



У Київській області 17 жовтня вдень – значний дощ, пориви вітру 15-20 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища в країні.Про це інформує ДСНС України.Так, за даними УкрГідрометцентру, 17 жовтня вдень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та в Карпатському регіоні пройдуть значні дощі (в Карпатах з мокрим снігом). А загалом в Україні, крім західних областей, будуть пориви вітру 15-20 м/с.У Київській області 17 жовтня вдень – значний дощ, пориви вітру 15-20 м/с.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію