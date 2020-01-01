Як за кордоном намагаються стримати COVID-19 і які обмеження ввели для громадян





Зважаючи на рекордні прирости хворих на коронавірус Європа повертається до жорстких обмежень.



Згідно з інформацією Університету Джонса Хопкінса, станом на 16 жовтня у світі коронавірусом заразилися понад 38,95 млн осіб, із них 1,09 млн померли. Лідером за кількістю підтверджених випадків залишаються США, де виявлено понад 7,98 млн заражених. На другому місці перебуває Індія, там 7,37 млн хворих, на третьому - Бразилія із понад 5,16 млн інфікованих.



Франція



У Франції за останню добу вивили 30 621 нових хворих на коронавірус. У зв'язку зі швидким збільшенням кількості хворих президент Еммануель Макрон оголосив нічну комендантську годину від 21:00 до 6:00 для Парижа і його передмістях, і в Марселі, Ліоні, Ліллі, Екс-ан-Провансі, Руані, Тулузі, Греноблі і Монпельє.



Заборона буде поширюватися на відвидини ресторанів і прогулянок у зазначений час. Водночас школи зачиняти не планують, а країною можна подорожувати протягом дня.



Обмеження починають діяти від 17 жовтня і триватимуть щонайменше чотири тижня. На осіб, які порушуватимуть нові правила, чекають штрафи.





Німеччина



У Німеччині упродовж доби зафіксували коронавірус в 7 334 людей. За останній час це антирекорд. Канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що країна перебуває у фазі серйозної пандемії. За її словами, для стримування інфекції важливо скоротити кількість контактів.



Крім того, через зростання кількості хворих ухвалено рішення про запровадження комендантської години для ресторанів і барів від 23:00 в так званих "зонах ризику", а кількість гостей на вечірках і на зустрічах обмежуватиметься 10 особами.



Також запроваджується обов'язкове носіння маски, якщо особа протягом тривалого часу перебуває у людному місці.



Водночас очільник німецька МЗС Гайко Маас висловився проти повторного закриття кордонів країни. На його думку, весняне закриття мало негативний вплив, крім того є багато людей, які їздять через кордон з метою роботи.



Чехія



У Чехії від 14 жовтня зачинені бари і ресторани. Також діє заборона на вживання алкоголю в громадських місцях. Приватні зустрічі обмежені максимум шістьма учасниками, уроки в початкових школах, як і в середніх школах та університетах, проходять здебільшого в онлайн форматі, а класи середньої школи відвідують заняття по черзі.



Як пише Czech Radio, від початку цього тижня також зачинили галереї і музеї та інші історичні пам'ятки. Заборонено проводити ярмарки, скасовані всі спортивні заходи.



Також обмежується кількість присутніх на релігійних заходах від 100 до 10 осіб, а будинки для людей похилого віку, РАГси та іншиі соціальні установи працюватимуть тепер тільки двічі на тиждень для відвідувачів.



Польща



У Польщі напередодні підтвердили 8 099 нових заражень коронавірусом і 91 смертельний випадок внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19.



Через різке зростання кількості заражень уряд минулого тижня суттєво посилив карантин. Зокрема, запроваджено обов'язковий масковий режим у громадських місцях, зокрема й на вулиці. А від 15 жовтня в країні діють "години пенсіонерів". Так, людям похилого віку дозволено щодня від 10:00 до 12:00 відвідувати супермаркети та різні установи. У цей час вони доступні лише для пенсіонерів, іних людей не обслуговують.



Іспанія



В Іспанії людям заборонено залишати місце свого проживання. Містянам та жителям околиць заборонено залишати Мадрид, а гостям – в'їжджати до столиці без поважної причини. За винятоком, роботи, візиту до лікаря чи навчання.



Також є нові обмеження в популярному у туристів регіоні Каталонія. Всі бари і ресторани там зачинені на два тижні. У північному іспанському регіоні Наварра бари і ресторани закриті від 22:00.



Італія

В Італії минулого тижня кількість щоденних випадків виявленого коронавірусу збільшилася вдвічі. Через це уряд від початку поточного тижня запровадив нові обмеження в країні.



Як пише The Local, ресторани, кафе, бари та піцерії можуть працювати до опівночі. Але поза цими закладами людям заборонено людям збиратися від 21:00 до 6:00.



Крім того, заборонено усі вечірки навіть на природі. Церемонії дозволені відповідно до правил, але обмежені 30 гостями. А вдома забороняти приймати понад 10 гостей.



Обмеження діють щонайменше до 13 листопада. Найбільше в Італії постраждали регіони Лаціо, Кампанія і Ломбардія, тому там будуть найбільш ретельно стежити за дотриманням карантину, порушення кого карається штрафом.



Нідерланди

У Нідерландах від 14 жовтня бари, кафе і ресторани зачинили, їжу і напої можна замовляти тільки "з собою". Також діє заборона на продаж алкоголю від 20:00 до 7:00 та його розпиття у громадських місцях. Крамниці, окрім продуктових, працюють тільки до 20:00.



Крім того, голландцям дозволено приймати у себе вдома тільки трьох відвідувачів на день. На приватних зустрічах може збиратися максимум чотири людини. У громадських місцях потрібна маска.



За словами міністра охорони здоров'я країни, ці обмеження, ймовірно, триватимуть до чотирьох тижнів.



Португалія



У Португалії дозволено збиратися у публічних місцях не більше п'яти особам, максимальна кількість гостей на заходах скоротили до 50. Масковий режим, як і раніше, обов'язковий у всіх публічних місцях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий коронавірус виявили наприкінці 2019 року в Китаї, але він із вражаючою щвидкістю почав поширюватися на інші країни. І нині людство вже майже рік живе в режимі карантину. Втім, якщо на початку весни зберігалася тенденція до зменшення кількості нових хворих, на початку осені COVID-19 ніби вийшов на полювання і вражає щодня усе більше людей.Зважаючи на рекордні прирости хворих на коронавірус Європа повертається до жорстких обмежень. ТСН.ua розповідає, як за кордоном намагаються стримати COVID-19 та врятувати життя громадянам.Згідно з інформацією Університету Джонса Хопкінса, станом на 16 жовтня у світі коронавірусом заразилися понад 38,95 млн осіб, із них 1,09 млн померли. Лідером за кількістю підтверджених випадків залишаються США, де виявлено понад 7,98 млн заражених. На другому місці перебуває Індія, там 7,37 млн хворих, на третьому - Бразилія із понад 5,16 млн інфікованих.У Франції за останню добу вивили 30 621 нових хворих на коронавірус. У зв'язку зі швидким збільшенням кількості хворих президент Еммануель Макрон оголосив нічну комендантську годину від 21:00 до 6:00 для Парижа і його передмістях, і в Марселі, Ліоні, Ліллі, Екс-ан-Провансі, Руані, Тулузі, Греноблі і Монпельє.Заборона буде поширюватися на відвидини ресторанів і прогулянок у зазначений час. Водночас школи зачиняти не планують, а країною можна подорожувати протягом дня.Обмеження починають діяти від 17 жовтня і триватимуть щонайменше чотири тижня. На осіб, які порушуватимуть нові правила, чекають штрафи.У Німеччині упродовж доби зафіксували коронавірус в 7 334 людей. За останній час це антирекорд. Канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що країна перебуває у фазі серйозної пандемії. За її словами, для стримування інфекції важливо скоротити кількість контактів.Крім того, через зростання кількості хворих ухвалено рішення про запровадження комендантської години для ресторанів і барів від 23:00 в так званих "зонах ризику", а кількість гостей на вечірках і на зустрічах обмежуватиметься 10 особами.Також запроваджується обов'язкове носіння маски, якщо особа протягом тривалого часу перебуває у людному місці.Водночас очільник німецька МЗС Гайко Маас висловився проти повторного закриття кордонів країни. На його думку, весняне закриття мало негативний вплив, крім того є багато людей, які їздять через кордон з метою роботи.У Чехії від 14 жовтня зачинені бари і ресторани. Також діє заборона на вживання алкоголю в громадських місцях. Приватні зустрічі обмежені максимум шістьма учасниками, уроки в початкових школах, як і в середніх школах та університетах, проходять здебільшого в онлайн форматі, а класи середньої школи відвідують заняття по черзі.Як пише Czech Radio, від початку цього тижня також зачинили галереї і музеї та інші історичні пам'ятки. Заборонено проводити ярмарки, скасовані всі спортивні заходи.Також обмежується кількість присутніх на релігійних заходах від 100 до 10 осіб, а будинки для людей похилого віку, РАГси та іншиі соціальні установи працюватимуть тепер тільки двічі на тиждень для відвідувачів.У Польщі напередодні підтвердили 8 099 нових заражень коронавірусом і 91 смертельний випадок внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19.Через різке зростання кількості заражень уряд минулого тижня суттєво посилив карантин. Зокрема, запроваджено обов'язковий масковий режим у громадських місцях, зокрема й на вулиці. А від 15 жовтня в країні діють "години пенсіонерів". Так, людям похилого віку дозволено щодня від 10:00 до 12:00 відвідувати супермаркети та різні установи. У цей час вони доступні лише для пенсіонерів, іних людей не обслуговують.В Іспанії людям заборонено залишати місце свого проживання. Містянам та жителям околиць заборонено залишати Мадрид, а гостям – в'їжджати до столиці без поважної причини. За винятоком, роботи, візиту до лікаря чи навчання.Також є нові обмеження в популярному у туристів регіоні Каталонія. Всі бари і ресторани там зачинені на два тижні. У північному іспанському регіоні Наварра бари і ресторани закриті від 22:00.В Італії минулого тижня кількість щоденних випадків виявленого коронавірусу збільшилася вдвічі. Через це уряд від початку поточного тижня запровадив нові обмеження в країні.Як пише The Local, ресторани, кафе, бари та піцерії можуть працювати до опівночі. Але поза цими закладами людям заборонено людям збиратися від 21:00 до 6:00.Крім того, заборонено усі вечірки навіть на природі. Церемонії дозволені відповідно до правил, але обмежені 30 гостями. А вдома забороняти приймати понад 10 гостей.Обмеження діють щонайменше до 13 листопада. Найбільше в Італії постраждали регіони Лаціо, Кампанія і Ломбардія, тому там будуть найбільш ретельно стежити за дотриманням карантину, порушення кого карається штрафом.У Нідерландах від 14 жовтня бари, кафе і ресторани зачинили, їжу і напої можна замовляти тільки "з собою". Також діє заборона на продаж алкоголю від 20:00 до 7:00 та його розпиття у громадських місцях. Крамниці, окрім продуктових, працюють тільки до 20:00.Крім того, голландцям дозволено приймати у себе вдома тільки трьох відвідувачів на день. На приватних зустрічах може збиратися максимум чотири людини. У громадських місцях потрібна маска.За словами міністра охорони здоров'я країни, ці обмеження, ймовірно, триватимуть до чотирьох тижнів.У Португалії дозволено збиратися у публічних місцях не більше п'яти особам, максимальна кількість гостей на заходах скоротили до 50. Масковий режим, як і раніше, обов'язковий у всіх публічних місцях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію