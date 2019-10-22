У волинському селі освятили приміщення для недільної школи. ФОТО
Сьогодні, 19:35
На Покрову Пресвятої Богородиці біля храму Пророка Іллі в селі Клепачів Ківерецького деканату освятили приміщення для недільної школи.
Про це повідомляє пресслужба Волинсткої єпархії ПЦУ.
З благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла божественну літургію та чин освячення очолив канцлер єпархії протоієрей Микола Цап. Із ним служили настоятель парафії священник Андрій Шиделко, інше духовенство Ківерецького та Луцького районних благочинь.
На завершення служби Божої о. Микола вручив нагороди активним парафіянам і жертводавцям. Зокрема, єпархіальну відзнаку «За жертовність» отримав доброчинець Юрій Матчук, за сприяння якого будинок недільної школи вдалося побудувати трохи більше ніж за рік, розповів о. Андрій.
На території церкви також відбулося духовно-патріотичне свято з нагоди Дня українського козацтва та Дня захисника України.
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Про це повідомляє пресслужба Волинсткої єпархії ПЦУ.
З благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла божественну літургію та чин освячення очолив канцлер єпархії протоієрей Микола Цап. Із ним служили настоятель парафії священник Андрій Шиделко, інше духовенство Ківерецького та Луцького районних благочинь.
На завершення служби Божої о. Микола вручив нагороди активним парафіянам і жертводавцям. Зокрема, єпархіальну відзнаку «За жертовність» отримав доброчинець Юрій Матчук, за сприяння якого будинок недільної школи вдалося побудувати трохи більше ніж за рік, розповів о. Андрій.
На території церкви також відбулося духовно-патріотичне свято з нагоди Дня українського козацтва та Дня захисника України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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