У МОЗ розповіли, як приватні лабораторії безкоштовно тестуватимуть на COVID-19





Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 16 жовтня,



Він нагадав, що для пацієнтів ця процедура буде безкоштовною, адже кошти на це йдуть з державного бюджету.



За словами Ляшка, державні лабораторії самостійно вирішують, чи потрібна допомога, заважаючи на навантаженість та потужності. А потім вони мають укласти контракт з приватною лабораторією.



"У державної лабораторії є певна потужність – кількість зразків, які лабораторія може обробити за один день. Якщо буде фіксуватися надходження більшої кількості зразків, ніж спроможна обробити держлабораторія за добу – вона буде контрактувати приватну лабораторію і передавати надлишки тих зразків, які не може обробити самостійно. У контракті буде прописано кількість зразків, які приватна лабораторія може обробити сьогодні на сьогодні", – сказав Ляшко.



Головний санлікар пояснив алгоритм дій у такому випадку:

- пацієнт із симптомами гострої респіраторної вірусної хвороби звертається до свого сімейного лікаря, на швидку або на телефон гарячої лінії при обласній державні адміністрації;

- його направляють до чергового лікаря або направить мобільну бригаду для забору зразків;

- мобільна бригада забирає зразок і доставляє його в державну лабораторію.

- державна лабораторія вирішує, чи потрібна їй допомога, зважаючи на кількість зразків та потужності.



Ляшко уточнив, що це збільшить кількість досліджень та допоможе зменшити черги у лабораторіях. Нині вони найчастіше спостерігаються у Києві, Харкові Одесі, Дніпрі та Донецькій області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приватні лабораторії будуть тестувати на COVID-19 тих пацієнтів, яких не встигають протестувати державні заклади. Для цього вони мають укласти спеціальний договір.Про це розповів головний санітарний лікарна брифінгу 16 жовтня, інформує "Суспільне".Він нагадав, що для пацієнтів ця процедура буде безкоштовною, адже кошти на це йдуть з державного бюджету.За словами Ляшка, державні лабораторії самостійно вирішують, чи потрібна допомога, заважаючи на навантаженість та потужності. А потім вони мають укласти контракт з приватною лабораторією."У державної лабораторії є певна потужність – кількість зразків, які лабораторія може обробити за один день. Якщо буде фіксуватися надходження більшої кількості зразків, ніж спроможна обробити держлабораторія за добу – вона буде контрактувати приватну лабораторію і передавати надлишки тих зразків, які не може обробити самостійно. У контракті буде прописано кількість зразків, які приватна лабораторія може обробити сьогодні на сьогодні", – сказав Ляшко.Головний санлікар пояснив алгоритм дій у такому випадку:- пацієнт із симптомами гострої респіраторної вірусної хвороби звертається до свого сімейного лікаря, на швидку або на телефон гарячої лінії при обласній державні адміністрації;- його направляють до чергового лікаря або направить мобільну бригаду для забору зразків;- мобільна бригада забирає зразок і доставляє його в державну лабораторію.- державна лабораторія вирішує, чи потрібна їй допомога, зважаючи на кількість зразків та потужності.Ляшко уточнив, що це збільшить кількість досліджень та допоможе зменшити черги у лабораторіях. Нині вони найчастіше спостерігаються у Києві, Харкові Одесі, Дніпрі та Донецькій області.

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