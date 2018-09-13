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Художньому музею міста Луцька зробили крутий подарунок із Чикаго

Художньому музею міста Луцька зробили крутий подарунок із Чикаго
Художній музей міста Луцька отримав щедрий подарунок – три твори від мисткині Христини Козюк, яка нині мешкає в Чикаго.

Про це повідомили на сторінці музею у Facebook.

Христина Козюк народилася у місті Чортків. Навчалася в Національному Лісотехнічному Університеті України на факультеті дизайну. У 2005 році році переїхала до США. З 2012-го року вирішила присвятити своє життя мистецтву. У квітні 2017-го Христина Козюк виграла Міжнародний грант, а з ним - перебування протягом місяця у Франції. Результатом цього стала поява низки творів малярства, натхненних французькою весною. Нині її твори зберігаються у приватних колекціях Франції, Італії, Іспанії, Польщі, найбільше - у США.

Христина Козюк є однією із тих, хто жертвує свої роботи або кошти з їх продажу на благочинність. Тож сьогодні, 16 жовтня, працівники музею мали велику честь отримати у подарунок твори знаної у світі українки.

Невдовзі, після оформлення усієї необхідної документації, вони поповнять музейну скарбницю образотворчого мистецтва.

«Так поступово, крок за кроком, працівники музею пишуть нову сторінку розвитку мистецтва початку ХХІ століття, фіксуючи імена, їх твори чи цілі колекції», – йдеться у повідомленні.

Художньому музею міста Луцька зробили крутий подарунок із Чикаго
Художньому музею міста Луцька зробили крутий подарунок із Чикаго
Художньому музею міста Луцька зробили крутий подарунок із Чикаго
Художньому музею міста Луцька зробили крутий подарунок із Чикаго
Художньому музею міста Луцька зробили крутий подарунок із Чикаго
Художньому музею міста Луцька зробили крутий подарунок із Чикаго
Художньому музею міста Луцька зробили крутий подарунок із Чикаго


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Теги: Музей, Луцьк, подарунок, картини, творчість
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