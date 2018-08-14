У Луцьку біля лікарні виявили мертве немовля: подробиці інциденту

Повідомлення про те, що жінка знайшла неживу дитину на вулиці Конякіна у Луцьку, надійшло до поліції сьогодні,Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Заявниця вирішила привезти її до міської лікарні, оскільки немовля було, з її слів, без ознак життя.Жінка поводилась підозріло і дорогою в міськвідділ зізналась, що це її дитина, яку вона народила вчора мертвою. Зараз з цією особою працює слідчий.Поліція вирішує, за якою статтею відкривати кримінальне провадження. Труп дитини направили на експертизу.Слідчі дії тривають.