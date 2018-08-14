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У Луцьку біля лікарні виявили мертве немовля: подробиці інциденту

У Луцьку біля лікарні виявили мертве немовля: подробиці інциденту
Повідомлення про те, що жінка знайшла неживу дитину на вулиці Конякіна у Луцьку, надійшло до поліції сьогодні, 16 жовтня, близько 17-ї години.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Заявниця вирішила привезти її до міської лікарні, оскільки немовля було, з її слів, без ознак життя.

Жінка поводилась підозріло і дорогою в міськвідділ зізналась, що це її дитина, яку вона народила вчора мертвою. Зараз з цією особою працює слідчий.

Поліція вирішує, за якою статтею відкривати кримінальне провадження. Труп дитини направили на експертизу.

Слідчі дії тривають.

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Теги: Луцьк, мертве немовля, подробиці
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