Обслуговуватиме 7 тисяч пацієнтів: у волинському місті відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО

В п'ятницю, 16 жовтня, у Нововолинську відкрили ще одну амбулаторію загальної практики сімейної медицини №2 на провулку Поштовому.Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.Ще шість років тому Нововолинськ став учасником проєкту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Вартість будівельних робіт складає 5,3 млн грн.Площа амбулаторії становить 200 кв м. Вона – перша у Нововолинську, де дотримані усі вимоги інклюзивності."Нова амбулаторія збудована відповідно до найсучасніших вимог. Тут забезпечили можливість безперешкодного доступу людей з інвалідністю, обладнали пандуси, таблички продубльовані шрифтом Брайля, на підлозі – тактильна плитка, на стінах – звукові смуги", -розповіла заступниця головної лікарки центру ПМСДУ медзакладі обладнали процедурний кабінет, ЕКГ та кабінет щеплень. Створили куточок для дітей. Тут працюватиме 3 сімейних лікарі та 2 педіатри. В амбулаторії планують обслуговувати близько семи тисяч пацієнтів.