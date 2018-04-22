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Обслуговуватиме 7 тисяч пацієнтів: у волинському місті відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО

Обслуговуватиме 7 тисяч пацієнтів: у волинському місті відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
В п'ятницю, 16 жовтня, у Нововолинську відкрили ще одну амбулаторію загальної практики сімейної медицини №2 на провулку Поштовому.

Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.

Ще шість років тому Нововолинськ став учасником проєкту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Вартість будівельних робіт складає 5,3 млн грн.

Площа амбулаторії становить 200 кв м. Вона – перша у Нововолинську, де дотримані усі вимоги інклюзивності.

"Нова амбулаторія збудована відповідно до найсучасніших вимог. Тут забезпечили можливість безперешкодного доступу людей з інвалідністю, обладнали пандуси, таблички продубльовані шрифтом Брайля, на підлозі – тактильна плитка, на стінах – звукові смуги", -розповіла заступниця головної лікарки центру ПМСД Людмила Корзонюк.

У медзакладі обладнали процедурний кабінет, ЕКГ та кабінет щеплень. Створили куточок для дітей. Тут працюватиме 3 сімейних лікарі та 2 педіатри. В амбулаторії планують обслуговувати близько семи тисяч пацієнтів.


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Теги: Нововолинськ, амбулаторія
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