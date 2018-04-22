Обслуговуватиме 7 тисяч пацієнтів: у волинському місті відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 06:29
В п'ятницю, 16 жовтня, у Нововолинську відкрили ще одну амбулаторію загальної практики сімейної медицини №2 на провулку Поштовому.
Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.
Ще шість років тому Нововолинськ став учасником проєкту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Вартість будівельних робіт складає 5,3 млн грн.
Площа амбулаторії становить 200 кв м. Вона – перша у Нововолинську, де дотримані усі вимоги інклюзивності.
"Нова амбулаторія збудована відповідно до найсучасніших вимог. Тут забезпечили можливість безперешкодного доступу людей з інвалідністю, обладнали пандуси, таблички продубльовані шрифтом Брайля, на підлозі – тактильна плитка, на стінах – звукові смуги", -розповіла заступниця головної лікарки центру ПМСД Людмила Корзонюк.
У медзакладі обладнали процедурний кабінет, ЕКГ та кабінет щеплень. Створили куточок для дітей. Тут працюватиме 3 сімейних лікарі та 2 педіатри. В амбулаторії планують обслуговувати близько семи тисяч пацієнтів.
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Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.
Ще шість років тому Нововолинськ став учасником проєкту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Вартість будівельних робіт складає 5,3 млн грн.
Площа амбулаторії становить 200 кв м. Вона – перша у Нововолинську, де дотримані усі вимоги інклюзивності.
"Нова амбулаторія збудована відповідно до найсучасніших вимог. Тут забезпечили можливість безперешкодного доступу людей з інвалідністю, обладнали пандуси, таблички продубльовані шрифтом Брайля, на підлозі – тактильна плитка, на стінах – звукові смуги", -розповіла заступниця головної лікарки центру ПМСД Людмила Корзонюк.
У медзакладі обладнали процедурний кабінет, ЕКГ та кабінет щеплень. Створили куточок для дітей. Тут працюватиме 3 сімейних лікарі та 2 педіатри. В амбулаторії планують обслуговувати близько семи тисяч пацієнтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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