Частина медиків луцького пологового погодилася працювати у «ковідному» госпіталі





Про це повідомив головний лікар медзакладу Михайло Токарчук інформують у



Зокрема, під час наради, що відбулась 16 жовтня у стінах облдержадміністрації йшлося про те, що на сьогодні на Волині визначили вже 18 медзакладів, котрі надають допомогу хворим на коронавірус.



Щодо міста Луцька, то таким закладом визначили Луцький клінічний пологовий будинок, зокрема окремий його корпус, адже переобладнати його у тимчасовий інфекційний госпіталь – наразі найшвидше та найбільш ефективно. В корпусі буде окремий вхід та окрема вентиляція, що унеможливить контакт з хворими на COVID-19 та перенесення інфекції.



Тож заслухали і головного лікаря Луцького пологового будинку Михайла Токарчука, який зазначив, що на сьогодні трудовий колектив готовий до надання медичної допомоги, хворим на коронавірус. Більше того, згідно наказу МОЗ Луцький пологовий будинок віднесли до закладів першої хвилі надання допомоги для хворих на COVID-19. Саме тому на сьогодні там вже відпрацьований алгоритм дій при лікуванні ковідних хворих.



«Рішення Луцької міської ради ми отримали та виконуємо. Ми звільнили повністю другий, третій, четвертий поверх, зараз там працюють працівники Луцької міської лікарні. Щодо нашого колективу, то після вчорашньої наради у закладі все спокійно, а всі працівники працюють. Обладання устаткування перевезли на збереження.



Старша медсестра акушерського пологового відділення №1 погодилась працювати старшою медсестрою в тимчасовому госпіталі для хворих на COVID-19. Загалом на сьогоднішній день є вже 15 чоловік, які виявили бажаня працювати у тимчасовому госпіталі. Серед них санітарки і молодші сестри та анестезіологи. Єдина засторога – чи буде відповідна оплата праці», - зазначив головний лікар Луцького пологового будинку Михайло Токарчук.



Тож т.в.о. начальника охорони здоров’я ОДА Людмила Тимощук повідомила, що оплата праці здійснюватиметься відповідно до укладеного з НСЗУ договору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трудовий колектив Луцького клінічного пологового будинку готовий до надання медичної допомоги хворим на коронавірус.Про це повідомив головний лікар медзакладуінформують у Волинській облдержадміністрації Зокрема, під час наради, що відбулась 16 жовтня у стінах облдержадміністрації йшлося про те, що на сьогодні на Волині визначили вже 18 медзакладів, котрі надають допомогу хворим на коронавірус.Щодо міста Луцька, то таким закладом визначили Луцький клінічний пологовий будинок, зокрема окремий його корпус, адже переобладнати його у тимчасовий інфекційний госпіталь – наразі найшвидше та найбільш ефективно. В корпусі буде окремий вхід та окрема вентиляція, що унеможливить контакт з хворими на COVID-19 та перенесення інфекції.Тож заслухали і головного лікаря Луцького пологового будинку Михайла Токарчука, який зазначив, що на сьогодні трудовий колектив готовий до надання медичної допомоги, хворим на коронавірус. Більше того, згідно наказу МОЗ Луцький пологовий будинок віднесли до закладів першої хвилі надання допомоги для хворих на COVID-19. Саме тому на сьогодні там вже відпрацьований алгоритм дій при лікуванні ковідних хворих.«Рішення Луцької міської ради ми отримали та виконуємо. Ми звільнили повністю другий, третій, четвертий поверх, зараз там працюють працівники Луцької міської лікарні. Щодо нашого колективу, то після вчорашньої наради у закладі все спокійно, а всі працівники працюють. Обладання устаткування перевезли на збереження.Старша медсестра акушерського пологового відділення №1 погодилась працювати старшою медсестрою в тимчасовому госпіталі для хворих на COVID-19. Загалом на сьогоднішній день є вже 15 чоловік, які виявили бажаня працювати у тимчасовому госпіталі. Серед них санітарки і молодші сестри та анестезіологи. Єдина засторога – чи буде відповідна оплата праці», - зазначив головний лікар Луцького пологового будинку Михайло Токарчук.Тож т.в.о. начальника охорони здоров’я ОДАповідомила, що оплата праці здійснюватиметься відповідно до укладеного з НСЗУ договору.

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