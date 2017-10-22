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«Козацька Слава»: у Луцьку відбудеться фестиваль бойових мистецтв

«Козацька Слава»: у Луцьку відбудеться фестиваль бойових мистецтв
З нагоди святкування Дня захисника України, 17 жовтня, у Луцьку відбудеться фестиваль бойових мистецтв “Козацька слава”.

Захід відбуватиметься у СК “АренаCity” (AdrenalinCity). Початок о 10:00. Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

В програмі фестивалю: турнір з козацького двобою за правилами ММА в Октагоні, демонстрація козацьких боїв зі зброєю, лицарські поєдинки, бої для всіх охочих в м'яких лицарських обладунках, розважальні локації для дітей.

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Теги: козацька слава, бойові мистецтва, фестиваль
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