На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири
Сьогодні, 22:15
16-го жовтня у Володимирі-Волинському рятувальники 1-го відділення СДПЧ-7 визволили з полону власної квартири стареньку жінку.
Про це повідомляє Слово правди.
Жінка замкнула двері та не мала сил піднятись, аби їх відчинити й впустити доньку.
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Про це повідомляє Слово правди.
Жінка замкнула двері та не мала сил піднятись, аби їх відчинити й впустити доньку.
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