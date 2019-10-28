На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири





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Жінка замкнула двері та не мала сил піднятись, аби їх відчинити й впустити доньку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-го жовтня у Володимирі-Волинському рятувальники 1-го відділення СДПЧ-7 визволили з полону власної квартири стареньку жінку.Про це повідомляє Слово правди Жінка замкнула двері та не мала сил піднятись, аби їх відчинити й впустити доньку.

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