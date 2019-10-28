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На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири

На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири
16-го жовтня у Володимирі-Волинському рятувальники 1-го відділення СДПЧ-7 визволили з полону власної квартири стареньку жінку.

Про це повідомляє Слово правди.

Жінка замкнула двері та не мала сил піднятись, аби їх відчинити й впустити доньку.

На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири
На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири
На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири
На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири

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Теги: Володимир-Волинський, квартира, жінка, рятувальники
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