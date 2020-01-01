У МОЗ визначили групи населення, яким першочергово робитимуть щеплення від Covid-19
Сьогодні, 07:22
У Міністерстві охорони здоров’я України чітко визначили пріоритетні групи населення, яким першочергово робитимуть щеплення від коронавірусу.
Рятівну вакцину від Covid-19 отримають українці, які перебувають у групі ризику. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Серед них – пенсіонери, а також громадяни країни, які мають супутні захворювання.
Крім того, щеплення проведуть українцям, які перебувають у групі ризику через виконання своїх професійних обов’язків.
Україна сподівається однією із перших серед держав отримати вакцину від коронавірусу.
Країна долучилася до ініціативи Covax, їй можуть виділити вакцину проти Covid-19 двох виробників – AstraZeneca і Novavax.
Вакцину постачатимуть одразу після реєстрації компаніями-розробниками і перекваліфікації ВООЗ.
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Рятівну вакцину від Covid-19 отримають українці, які перебувають у групі ризику. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Серед них – пенсіонери, а також громадяни країни, які мають супутні захворювання.
Крім того, щеплення проведуть українцям, які перебувають у групі ризику через виконання своїх професійних обов’язків.
Україна сподівається однією із перших серед держав отримати вакцину від коронавірусу.
Країна долучилася до ініціативи Covax, їй можуть виділити вакцину проти Covid-19 двох виробників – AstraZeneca і Novavax.
Вакцину постачатимуть одразу після реєстрації компаніями-розробниками і перекваліфікації ВООЗ.
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