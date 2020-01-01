У МОЗ визначили групи населення, яким першочергово робитимуть щеплення від Covid-19





Рятівну вакцину від Covid-19 отримають українці, які перебувають у групі ризику. Про це інформує



Серед них – пенсіонери, а також громадяни країни, які мають супутні захворювання.



Крім того, щеплення проведуть українцям, які перебувають у групі ризику через виконання своїх професійних обов’язків.



Україна сподівається однією із перших серед держав отримати вакцину від коронавірусу.



Країна долучилася до ініціативи Covax, їй можуть виділити вакцину проти Covid-19 двох виробників – AstraZeneca і Novavax.



Вакцину постачатимуть одразу після реєстрації компаніями-розробниками і перекваліфікації ВООЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров’я України чітко визначили пріоритетні групи населення, яким першочергово робитимуть щеплення від коронавірусу.Рятівну вакцину від Covid-19 отримають українці, які перебувають у групі ризику. Про це інформує пресслужба МОЗ Серед них – пенсіонери, а також громадяни країни, які мають супутні захворювання.Крім того, щеплення проведуть українцям, які перебувають у групі ризику через виконання своїх професійних обов’язків.Україна сподівається однією із перших серед держав отримати вакцину від коронавірусу.Країна долучилася до ініціативи Covax, їй можуть виділити вакцину проти Covid-19 двох виробників – AstraZeneca і Novavax.Вакцину постачатимуть одразу після реєстрації компаніями-розробниками і перекваліфікації ВООЗ.

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