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У МОЗ визначили групи населення, яким першочергово робитимуть щеплення від Covid-19

У МОЗ визначили групи населення, яким першочергово робитимуть щеплення від Covid-19
У Міністерстві охорони здоров’я України чітко визначили пріоритетні групи населення, яким першочергово робитимуть щеплення від коронавірусу.

Рятівну вакцину від Covid-19 отримають українці, які перебувають у групі ризику. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Серед них – пенсіонери, а також громадяни країни, які мають супутні захворювання.

Крім того, щеплення проведуть українцям, які перебувають у групі ризику через виконання своїх професійних обов’язків.

Україна сподівається однією із перших серед держав отримати вакцину від коронавірусу.

Країна долучилася до ініціативи Covax, їй можуть виділити вакцину проти Covid-19 двох виробників – AstraZeneca і Novavax.

Вакцину постачатимуть одразу після реєстрації компаніями-розробниками і перекваліфікації ВООЗ.

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Теги: МОЗ, вакцина, щеплення, коронавірус
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