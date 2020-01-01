вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

17 жовтня на Волині: гортаючи календар

17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналістка Оксана Петрук (на фото).

17 жовтня також день народження святкує уродженець Володимира-Волинського, народний депутат України ІІІ-VI скликань, голова "Асоціації медиків-офіцерів запасу" Сергій Шевчук , начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Олександр Блащук.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Веронік та Володимирів. Бажаємо міцного здоров'я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!

17 жовтня 1939 року у Горохові вийшов перший номер газети «Червоний прапор», яка зараз має назву «Горохівський вісник».

Цього ж дня у 1990 році біля обкому компартії України студенти із двох луцьких вузів встановили намети і, на знак солідарності зі своїми київськими колегами, оголосили про початок голодування.

17 жовтня - Міжнародний день боротьби з бідністю. Метою святкування цього дня є підвищення усвідомлення необхідності боротися за ліквідацію бідності та злиднів у всіх країнах, особливо в тих, що розвиваються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні розробляють ПЛР-тести для визначення п’яти хвороб
16 жовтень, 23:30
В міську лікарню та пологовий у Луцьку вже дали тепло. ВІДЕО
16 жовтень, 22:47
На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири
16 жовтень, 22:15
Через дистанційне навчання половина студентів луцького «політеху» вже виїхала з гуртожитків. ВІДЕО
16 жовтень, 21:42
Схожі новини
15 жовтня на Волині: гортаючи календар 15 жовтня на Волині: гортаючи календар
15 жовтень, 00:00
13 жовтня на Волині: гортаючи календар 13 жовтня на Волині: гортаючи календар
13 жовтень, 00:00
12 жовтня на Волині: гортаючи календар 12 жовтня на Волині: гортаючи календар
12 жовтень, 00:00
11 жовтня на Волині: гортаючи календар 11 жовтня на Волині: гортаючи календар
11 жовтень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні розробляють ПЛР-тести для визначення п’яти хвороб
16 жовтень, 23:30
 0
В міську лікарню та пологовий у Луцьку вже дали тепло. ВІДЕО
16 жовтень, 22:47
 0
На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири
16 жовтень, 22:15
 0
Через дистанційне навчання половина студентів луцького «політеху» вже виїхала з гуртожитків. ВІДЕО
16 жовтень, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8