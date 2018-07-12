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В Україну намагалися ввезти китайські маски на 8,5 мільйонів гривень за підробними документами

В Україну намагалися ввезти китайські маски на 8,5 мільйонів гривень за підробними документами
У міжнародному аеропорту “Бориспіль” митники вилучили понад 2 млн медичних масок вартістю понад 8,5 млн гривень, які намагалися ввезти до України за підробленими документами та за заниженою вартістю в 11 разів.

Про це інформує пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

Зазначається, що вантаж, загальною вагою в сім тонн, прибув до України авіарейсом з Китаю і його розмістили на складі тимчасового зберігання в аеропорту “Бориспіль”. Одержувачем значилося підприємство з Хмельницької області.

Під час митного оформлення в Київській митниці представник компанії-імпортера надав комерційні документи на маски і вказав вартість вантажу у 28 тисяч доларів.

В Україну намагалися ввезти китайські маски на 8,5 мільйонів гривень за підробними документами
В Україну намагалися ввезти китайські маски на 8,5 мільйонів гривень за підробними документами

Митники провели додатковий огляд і на одній з пакувальних коробок виявили прикріплені оригінали документів з мокрими печатками: інвойсу на суму 300 тис. доларів та пакувального аркуша до інвойсу на адресу підприємства-отримувача вантажу. Тоді й з’ясувалася відмінність у вказаній ціні вантажу.

Під час порівняння інвойсів, виявленого під час митного огляду та наданого імпортером як підставу для митного оформлення, митники встановили суттєву відмінність лише за однією ознакою – вартістю товару. Таким чином, підприємство намагалось використати підроблений інвойс, занизивши вартість вантажу майже в 11 разів, що могло б призвести до втрат у бюджеті.

За цим фактом Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Товар вартістю понад 8,5 мільйона гривень вилучили, а матеріали справи скерують до суду.

В Україну намагалися ввезти китайські маски на 8,5 мільйонів гривень за підробними документами
В Україну намагалися ввезти китайські маски на 8,5 мільйонів гривень за підробними документами

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Теги: митники, Бориспіль, маски, гроші, документи
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