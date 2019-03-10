Під Києвом п'яний чоловік викрав лімузин та протаранив паркан. ФОТО





За словами заявника, він залишив ключі від лімузина у салоні авто та не закрив двері на парковці одного з торговельних центрів, повідомили у



Така необачність коштувала йому машини.



Як стверджують слідчі, майже одночасно із повідомленням про крадіжку патрульним надійшов виклик про ДТП на одній з вулиць селища Рокитне.



Виявилося, що відкритий Linkoln із ключами побачив місцевий мешканець, який був напідпитку. Він заліз до салону та поїхав у власних справах. Чималі габарити машини, а також алкогольне сп'яніння ніяк не сприяли нормальному водінню, то ж чоловік не впорався із керуванням та влетів у паркан. Там його і затримали.





Оскільки підозрюваному інкримінують не тільки викрадення машини, але й керування нею у нетверезому стані, а також скоєння ДТП, чоловікові "світить" одразу як кримінальна, так і адміністративна відповідальність.



Якщо його провину визнає суд, хлопця можуть засудити на обмеження чи позбавлення волі на термін від 3 до 5 років, а також оштрафувати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-річного мешканця селища Рокитне Київської області підозрюють у скоєнні крадіжки елітного автомобілю та ДТП. Про зникнення лімузину Lincoln Town Car повідомив поліцейським власник машини.За словами заявника, він залишив ключі від лімузина у салоні авто та не закрив двері на парковці одного з торговельних центрів, повідомили у поліції Така необачність коштувала йому машини.Як стверджують слідчі, майже одночасно із повідомленням про крадіжку патрульним надійшов виклик про ДТП на одній з вулиць селища Рокитне.Виявилося, що відкритий Linkoln із ключами побачив місцевий мешканець, який був напідпитку. Він заліз до салону та поїхав у власних справах. Чималі габарити машини, а також алкогольне сп'яніння ніяк не сприяли нормальному водінню, то ж чоловік не впорався із керуванням та влетів у паркан. Там його і затримали.Оскільки підозрюваному інкримінують не тільки викрадення машини, але й керування нею у нетверезому стані, а також скоєння ДТП, чоловікові "світить" одразу як кримінальна, так і адміністративна відповідальність.Якщо його провину визнає суд, хлопця можуть засудити на обмеження чи позбавлення волі на термін від 3 до 5 років, а також оштрафувати.

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