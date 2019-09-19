Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» та «золото» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО





Про це інформує пресслужба



Серед жінок у ваговій категорії 78 кг чемпіонкою стала Турчин Анастасія – вихованиця ВОШВСМ. Тренують спортсменку Терешкевич В.П. та Сікорський О.А. П’яте місце у цій категорії посіла Холод Наталія – ВОШВСМ. Тренер – Сікорський О.А.



Також, волинські спортсмени вибороли 3 бронзові медалі. Зокрема, серед чоловіків Чернов Вадим у ваговій категорії 66 кг – Тренер Сікорський О.А. Серед жінок у ваговій категорії 48 кг Пилипюк Катерина, тренер – Сікорський О.А та Пащук Аліна, тренер – Бондарєв А.І.



П’ятими стали Онищук Алла у ваговій категорії 63 кг та Ляшук Дарина у ваговій категорії 57 кг.



Загалом збірна Волинської області посіла 5 місце серед 19 команд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-15 жовтня 2020 року в Запоріжжі відбувся чемпіонат України з дзюдо серед чоловіків та жінок, на якому показали чудові результати спортсмени з Волині.Про це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА Серед жінок у ваговій категорії 78 кг чемпіонкою стала– вихованиця ВОШВСМ. Тренують спортсменкутаП’яте місце у цій категорії посіла– ВОШВСМ. Тренер – Сікорський О.А.Також, волинські спортсмени вибороли 3 бронзові медалі. Зокрема, серед чоловіківу ваговій категорії 66 кг – Тренер Сікорський О.А. Серед жінок у ваговій категорії 48 кг, тренер – Сікорський О.А та, тренер –П’ятими сталиу ваговій категорії 63 кг тау ваговій категорії 57 кг.Загалом збірна Волинської області посіла 5 місце серед 19 команд.

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