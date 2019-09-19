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Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» та «золото» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО

Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» та «золото» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
13-15 жовтня 2020 року в Запоріжжі відбувся чемпіонат України з дзюдо серед чоловіків та жінок, на якому показали чудові результати спортсмени з Волині.

Про це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.

Серед жінок у ваговій категорії 78 кг чемпіонкою стала Турчин Анастасія – вихованиця ВОШВСМ. Тренують спортсменку Терешкевич В.П. та Сікорський О.А. П’яте місце у цій категорії посіла Холод Наталія – ВОШВСМ. Тренер – Сікорський О.А.

Також, волинські спортсмени вибороли 3 бронзові медалі. Зокрема, серед чоловіків Чернов Вадим у ваговій категорії 66 кг – Тренер Сікорський О.А. Серед жінок у ваговій категорії 48 кг Пилипюк Катерина, тренер – Сікорський О.А та Пащук Аліна, тренер – Бондарєв А.І.

П’ятими стали Онищук Алла у ваговій категорії 63 кг та Ляшук Дарина у ваговій категорії 57 кг.

Загалом збірна Волинської області посіла 5 місце серед 19 команд.

Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» та «золото» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» та «золото» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» та «золото» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» та «золото» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО

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Теги: спорт, дзюдо, чемпіонат
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