Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» та «золото» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
Сьогодні, 00:40
13-15 жовтня 2020 року в Запоріжжі відбувся чемпіонат України з дзюдо серед чоловіків та жінок, на якому показали чудові результати спортсмени з Волині.
Про це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.
Серед жінок у ваговій категорії 78 кг чемпіонкою стала Турчин Анастасія – вихованиця ВОШВСМ. Тренують спортсменку Терешкевич В.П. та Сікорський О.А. П’яте місце у цій категорії посіла Холод Наталія – ВОШВСМ. Тренер – Сікорський О.А.
Також, волинські спортсмени вибороли 3 бронзові медалі. Зокрема, серед чоловіків Чернов Вадим у ваговій категорії 66 кг – Тренер Сікорський О.А. Серед жінок у ваговій категорії 48 кг Пилипюк Катерина, тренер – Сікорський О.А та Пащук Аліна, тренер – Бондарєв А.І.
П’ятими стали Онищук Алла у ваговій категорії 63 кг та Ляшук Дарина у ваговій категорії 57 кг.
Загалом збірна Волинської області посіла 5 місце серед 19 команд.
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Про це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.
Серед жінок у ваговій категорії 78 кг чемпіонкою стала Турчин Анастасія – вихованиця ВОШВСМ. Тренують спортсменку Терешкевич В.П. та Сікорський О.А. П’яте місце у цій категорії посіла Холод Наталія – ВОШВСМ. Тренер – Сікорський О.А.
Також, волинські спортсмени вибороли 3 бронзові медалі. Зокрема, серед чоловіків Чернов Вадим у ваговій категорії 66 кг – Тренер Сікорський О.А. Серед жінок у ваговій категорії 48 кг Пилипюк Катерина, тренер – Сікорський О.А та Пащук Аліна, тренер – Бондарєв А.І.
П’ятими стали Онищук Алла у ваговій категорії 63 кг та Ляшук Дарина у ваговій категорії 57 кг.
Загалом збірна Волинської області посіла 5 місце серед 19 команд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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