В Україні зросла кількість аварій





Про це пишуть



Згідно з даними Моторного транспортного страхового бюро України – до 19,1 тис., із загиблими – на 4,8% – до 2 484 осіб, кількість ДТП із постраждалими зросла на 3,7% 484 осіб, травмованими – на 0,9% – до 23,7 тис. осіб.



Статистика ДТП за містами:



Київ – 27,7 тис.;

Одеська область – 11,252 тис.;

Київська область – 10,1 тис.;

Львівська область – 7,7 тис.;

Дніпропетровська область – 9,05 тис.;

Запорізька область -4,9 тис.





Статистика ДТП в Україні – кількість аварій збільшилась



Найменша кількість ДТП протягом дев’яти місяців поточного року була в Луганській (631), Сумській (1,5 тис.) і Кіровоградській (1,6 тис.) областях.



Найбільше скорочення кількості ДТП зафіксували в Києві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна поліція України у січні-вересні 2020 року зареєструвала 118,8 тис. ДТП, що на 3,3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.Про це пишуть Факти Згідно з даними Моторного транспортного страхового бюро України – до 19,1 тис., із загиблими – на 4,8% – до 2 484 осіб, кількість ДТП із постраждалими зросла на 3,7% 484 осіб, травмованими – на 0,9% – до 23,7 тис. осіб.Статистика ДТП за містами:Київ – 27,7 тис.;Одеська область – 11,252 тис.;Київська область – 10,1 тис.;Львівська область – 7,7 тис.;Дніпропетровська область – 9,05 тис.;Запорізька область -4,9 тис.Найменша кількість ДТП протягом дев’яти місяців поточного року була в Луганській (631), Сумській (1,5 тис.) і Кіровоградській (1,6 тис.) областях.Найбільше скорочення кількості ДТП зафіксували в Києві.

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