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В Україні зросла кількість аварій

В Україні зросла кількість аварій
Національна поліція України у січні-вересні 2020 року зареєструвала 118,8 тис. ДТП, що на 3,3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це пишуть Факти.

Згідно з даними Моторного транспортного страхового бюро України – до 19,1 тис., із загиблими – на 4,8% – до 2 484 осіб, кількість ДТП із постраждалими зросла на 3,7% 484 осіб, травмованими – на 0,9% – до 23,7 тис. осіб.

Статистика ДТП за містами:

Київ – 27,7 тис.;
Одеська область – 11,252 тис.;
Київська область – 10,1 тис.;
Львівська область – 7,7 тис.;
Дніпропетровська область – 9,05 тис.;
Запорізька область -4,9 тис.

В Україні зросла кількість аварій

Статистика ДТП в Україні – кількість аварій збільшилась

Найменша кількість ДТП протягом дев’яти місяців поточного року була в Луганській (631), Сумській (1,5 тис.) і Кіровоградській (1,6 тис.) областях.

Найбільше скорочення кількості ДТП зафіксували в Києві.

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Теги: аварія, поліція, статистика
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