Два нових рекорди: за добу коронавірус в Україні виявили у 6410 людей, 109 померли
Сьогодні, 09:15
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 6410 осіб, зафіксували 109 летальних випадків, 2194 пацієнти одужали.
Про це свідчать дані РНБО станом на ранок суботи, 17 жовтня.
В Україні другий день поспіль фіксують рекорд за кількістю нових випадків зараження за добу, днем раніше захворіло 5992 людини.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві - 598, Одеській - 506, Харківській - 472, Дніпропетровській - 464 областях. На Волині зафіксували 167 нових випадків.
Також за добу померла рекордна кількість пацієнтів з COVID-19. Попередній антирекорд був зафіксований 10 жовтня, тоді померло 108 осіб.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіла 293 641 людина, з них 124 113 видужали, летальних випадків — 5517. Продовжують лікуватися понад 164 тисячі людей.
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Про це свідчать дані РНБО станом на ранок суботи, 17 жовтня.
В Україні другий день поспіль фіксують рекорд за кількістю нових випадків зараження за добу, днем раніше захворіло 5992 людини.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві - 598, Одеській - 506, Харківській - 472, Дніпропетровській - 464 областях. На Волині зафіксували 167 нових випадків.
Також за добу померла рекордна кількість пацієнтів з COVID-19. Попередній антирекорд був зафіксований 10 жовтня, тоді померло 108 осіб.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіла 293 641 людина, з них 124 113 видужали, летальних випадків — 5517. Продовжують лікуватися понад 164 тисячі людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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