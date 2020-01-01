Два нових рекорди: за добу коронавірус в Україні виявили у 6410 людей, 109 померли





Про це свідчать



В Україні другий день поспіль фіксують рекорд за кількістю нових випадків зараження за добу, днем раніше захворіло 5992 людини.



Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві - 598, Одеській - 506, Харківській - 472, Дніпропетровській - 464 областях. На Волині зафіксували 167 нових випадків.



Також за добу померла рекордна кількість пацієнтів з COVID-19. Попередній антирекорд був зафіксований 10 жовтня, тоді померло 108 осіб.



Всього за весь час пандемії в Україні захворіла 293 641 людина, з них 124 113 видужали, летальних випадків — 5517. Продовжують лікуватися понад 164 тисячі людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 6410 осіб, зафіксували 109 летальних випадків, 2194 пацієнти одужали.Про це свідчать дані РНБО станом на ранок суботи, 17 жовтня.В Україні другий день поспіль фіксують рекорд за кількістю нових випадків зараження за добу, днем раніше захворіло 5992 людини.Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві - 598, Одеській - 506, Харківській - 472, Дніпропетровській - 464 областях.Також за добу померла рекордна кількість пацієнтів з COVID-19. Попередній антирекорд був зафіксований 10 жовтня, тоді померло 108 осіб.Всього за весь час пандемії в Україні захворіла 293 641 людина, з них 124 113 видужали, летальних випадків — 5517. Продовжують лікуватися понад 164 тисячі людей.

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