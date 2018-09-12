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У Ковелі затримана валютниця втекла з машини поліцейських

У Ковелі затримана валютниця втекла з машини поліцейських
У Ковелі на Привокзальній площі поблизу залізничного вокзалу серед білого дня працівники поліції затримали 57-річну ковельчанку під час обміну валюти.

Про це пише Ковель медіа.

Правоохоронці були у цивільному та захисних масках, і хоча вони представилися, пред’явивши службові посвідчення, валютниця вчинила злісний опір та висловлювалася на їх адресу нецензурною лайкою.

Правоохоронці обвинувачували жінку у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП (Порушення правил про валютні операції), тому хотіли її забрати у відділ поліції. Жінка, вважаючи себе невинуватою, у відділ їхати не хотіла і втекла з автомобіля поліцейських.

У судовому засіданні валютна міняйла сказала, що у зв’язку із застосуванням до неї сили вона «звернулась у медичний заклад із скаргами на стан свого здоров’я».

Задокументований факт дрібного хуліганства у суді підтвердився доказами: рапортами поліцейських та відтвореним відеозаписом.

Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк оштрафувала ковельчанку за дрібне хуліганство на 51 гривню, а провадження в частині злісної непокори правоохоронцям закрила за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Трохи раніше суддя цього ж суду Сергій Панасюк розглянув справу відносно цієї жінки за фактом обміну валюти і постановив визнати її винною та накласти адміністративне стягнення у виді попередження.

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Теги: суд, валютниця, машина, правоохоронці
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Коментарі 1
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Баба розкидала полюцію і виграла суд? Валютчики і митники чомусь ніколи не доїзджають до відділень....
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