У Ковелі затримана валютниця втекла з машини поліцейських





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Правоохоронці були у цивільному та захисних масках, і хоча вони представилися, пред’явивши службові посвідчення, валютниця вчинила злісний опір та висловлювалася на їх адресу нецензурною лайкою.



Правоохоронці обвинувачували жінку у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП (Порушення правил про валютні операції), тому хотіли її забрати у відділ поліції. Жінка, вважаючи себе невинуватою, у відділ їхати не хотіла і втекла з автомобіля поліцейських.



У судовому засіданні валютна міняйла сказала, що у зв’язку із застосуванням до неї сили вона «звернулась у медичний заклад із скаргами на стан свого здоров’я».



Задокументований факт дрібного хуліганства у суді підтвердився доказами: рапортами поліцейських та відтвореним відеозаписом.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк оштрафувала ковельчанку за дрібне хуліганство на 51 гривню, а провадження в частині злісної непокори правоохоронцям закрила за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.



Трохи раніше суддя цього ж суду Сергій Панасюк розглянув справу відносно цієї жінки за фактом обміну валюти і постановив визнати її винною та накласти адміністративне стягнення у виді попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на Привокзальній площі поблизу залізничного вокзалу серед білого дня працівники поліції затримали 57-річну ковельчанку під час обміну валюти.Про це пише Ковель медіа Правоохоронці були у цивільному та захисних масках, і хоча вони представилися, пред’явивши службові посвідчення, валютниця вчинила злісний опір та висловлювалася на їх адресу нецензурною лайкою.Правоохоронці обвинувачували жінку у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП (Порушення правил про валютні операції), тому хотіли її забрати у відділ поліції. Жінка, вважаючи себе невинуватою, у відділ їхати не хотіла і втекла з автомобіля поліцейських.У судовому засіданні валютна міняйла сказала, що у зв’язку із застосуванням до неї сили вона «звернулась у медичний заклад із скаргами на стан свого здоров’я».Задокументований факт дрібного хуліганства у суді підтвердився доказами: рапортами поліцейських та відтвореним відеозаписом.Суддя Ковельського міськрайонного судуоштрафувала ковельчанку за дрібне хуліганство на 51 гривню, а провадження в частині злісної непокори правоохоронцям закрила за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.Трохи раніше суддя цього ж судурозглянув справу відносно цієї жінки за фактом обміну валюти і постановив визнати її винною та накласти адміністративне стягнення у виді попередження.

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