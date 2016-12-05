Взяв повну маршрутку пасажирів без масок: на Волині судили водія автобуса





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Так, 16 вересня у Ковелі на вулиці Володимирській двоє поліцейських зупинили для перевірки маршрутку «Вокзал – Сільмаш». Між пасажирами та правоохоронцями виник конфлікт.



За словами свідків, самі патрульні були без масок, а один розмовляв по телефону за кермом службового автомобіля. Щоправда, на відео видно, що поліцейський натягнув маску собі на підборіддя, а інший взагалі був без неї.





Патрульна поліція просила суд притягнути водія до адміністративної відповідальності, оштрафувати його за те, що порушив вимогу пункту 1 абзацу 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641 та підпункту 7 пункту 3 абзацу 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року № 392, вчинивши тим самим адміністративне правопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП.



В судовому засіданні ковельчанин свою провину визнав повністю. Зокрема зазначив, що здійснював перевезення пасажирів через їх обурення неможливістю доїхати до необхідних місць. Просив суворо не карати, оскільки має тяжке матеріальне становище.



Санкція ст. 44-3 КУпАП передбачає накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. – 34 000 грн.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук постановив звільнити водія від адміністративної відповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення, обмежившись щодо нього усним зауваженням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління патрульної поліції у Волинській області скерувало до суду адміністративну справу відносно 45-річного водія маршрутного автобуса, який перевозив більше пасажирів, ніж кількість місць для сидіння, а деякі з них були без захисних масок.Про це повідомляє Ковель медіа Так, 16 вересня у Ковелі на вулиці Володимирській двоє поліцейських зупинили для перевірки маршрутку «Вокзал – Сільмаш». Між пасажирами та правоохоронцями виник конфлікт.За словами свідків, самі патрульні були без масок, а один розмовляв по телефону за кермом службового автомобіля. Щоправда, на відео видно, що поліцейський натягнув маску собі на підборіддя, а інший взагалі був без неї.Патрульна поліція просила суд притягнути водія до адміністративної відповідальності, оштрафувати його за те, що порушив вимогу пункту 1 абзацу 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641 та підпункту 7 пункту 3 абзацу 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року № 392, вчинивши тим самим адміністративне правопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП.В судовому засіданні ковельчанин свою провину визнав повністю. Зокрема зазначив, що здійснював перевезення пасажирів через їх обурення неможливістю доїхати до необхідних місць. Просив суворо не карати, оскільки має тяжке матеріальне становище.Санкція ст. 44-3 КУпАП передбачає накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. – 34 000 грн.Суддя Ковельського міськрайонного судупостановив звільнити водія від адміністративної відповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення, обмежившись щодо нього усним зауваженням.

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