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У Києві бетонозмішувач протаранив 5 автівок. ВІДЕО

У Києві бетонозмішувач протаранив 5 автівок. ВІДЕО
Масштабна ДТП трапилась у Києві в районі вулиць Лук’янівської та Глибочицької.

Водій бетонозмішувача зім’яв п’ять авто на своєму шляху, повідомляють Факти.

Вантажівку відкинуло та вона врізалась у бетонну огорожу.

За даними ЗМІ, постраждали в аварії двоє людей.


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Теги: бетонозмішувач, аварія, дорога, поліція
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