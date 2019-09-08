У Києві бетонозмішувач протаранив 5 автівок. ВІДЕО





Водій бетонозмішувача зім’яв п’ять авто на своєму шляху, повідомляють



Вантажівку відкинуло та вона врізалась у бетонну огорожу.



За даними ЗМІ, постраждали в аварії двоє людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Масштабна ДТП трапилась у Києві в районі вулиць Лук’янівської та Глибочицької.Водій бетонозмішувача зім’яв п’ять авто на своєму шляху, повідомляють Факти Вантажівку відкинуло та вона врізалась у бетонну огорожу.За даними ЗМІ, постраждали в аварії двоє людей.

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