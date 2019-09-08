У Києві бетонозмішувач протаранив 5 автівок. ВІДЕО
Сьогодні, 11:39
Масштабна ДТП трапилась у Києві в районі вулиць Лук’янівської та Глибочицької.
Водій бетонозмішувача зім’яв п’ять авто на своєму шляху, повідомляють Факти.
Вантажівку відкинуло та вона врізалась у бетонну огорожу.
За даними ЗМІ, постраждали в аварії двоє людей.
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Водій бетонозмішувача зім’яв п’ять авто на своєму шляху, повідомляють Факти.
Вантажівку відкинуло та вона врізалась у бетонну огорожу.
За даними ЗМІ, постраждали в аварії двоє людей.
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