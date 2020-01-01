Дві смерті та 167 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 жовтня
Сьогодні, 10:33
За останню добу на Волині зареєстрували 167 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали за добу 62 особи. Два випадки хвороби завершилися летально (м. Луцьк – 1, Ратнівський район — 1).
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 23, Луцький район – 6, м. Нововолинськ – 18, Володимир-Волинський район – 20, Горохівський район – 5, Іваничівський район – 2, Камінь-Кашинський район – 17, Ківерцівський район – 13, Ковельський район – 18, Локачинський район – 5, Любомльський район – 8, Любешівський район – 3, Маневицький район – 12, Ратнівський район – 5, Рожищенський район –2, Старовижівський район – 5, Турійський район – 1, Шацький район — 4.
Загалом, станом на 17 жовтня в області зареєстрували 10682 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 616 у дітей та 1115 у медичних працівників. Одужало 6253 особи, з них 391 дитина та 760 медичних працівників. 220 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 9 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 2731 (в т. ч. 66 летальних)
Луцький район – 987 (в т. ч. 17 летальних)
м. Нововолинськ – 872 (в т. ч. 16 летальних)
Володимир-Волинський район – 908 (в т. ч. 9 летальних)
Горохівський район – 481 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 232 (в т. ч. 7 летальних)
Камінь-Каширський район – 427 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1039 (в т. ч. 17 летальних)
Ковельський район – 787 (в т. ч. 22 летальних)
Локачинський район – 116
Любомльський район – 217 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –336 (в т. ч. 7 летальних)
Маневицький район – 506 (в т. ч. 14 летальних)
Ратнівський район – 338 (в т.ч. 11 летальних)
Рожищенський район – 254 (в т. ч. 7 летальних)
Старовижівський район – 147 (в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 217 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 87 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 164 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 61869 осіб. За останню добу обстежили 1125 осіб.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 23, Луцький район – 6, м. Нововолинськ – 18, Володимир-Волинський район – 20, Горохівський район – 5, Іваничівський район – 2, Камінь-Кашинський район – 17, Ківерцівський район – 13, Ковельський район – 18, Локачинський район – 5, Любомльський район – 8, Любешівський район – 3, Маневицький район – 12, Ратнівський район – 5, Рожищенський район –2, Старовижівський район – 5, Турійський район – 1, Шацький район — 4.
Загалом, станом на 17 жовтня в області зареєстрували 10682 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 616 у дітей та 1115 у медичних працівників. Одужало 6253 особи, з них 391 дитина та 760 медичних працівників. 220 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 9 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 2731 (в т. ч. 66 летальних)
Луцький район – 987 (в т. ч. 17 летальних)
м. Нововолинськ – 872 (в т. ч. 16 летальних)
Володимир-Волинський район – 908 (в т. ч. 9 летальних)
Горохівський район – 481 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 232 (в т. ч. 7 летальних)
Камінь-Каширський район – 427 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1039 (в т. ч. 17 летальних)
Ковельський район – 787 (в т. ч. 22 летальних)
Локачинський район – 116
Любомльський район – 217 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –336 (в т. ч. 7 летальних)
Маневицький район – 506 (в т. ч. 14 летальних)
Ратнівський район – 338 (в т.ч. 11 летальних)
Рожищенський район – 254 (в т. ч. 7 летальних)
Старовижівський район – 147 (в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 217 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 87 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 164 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 61869 осіб. За останню добу обстежили 1125 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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