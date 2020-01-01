вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві смерті та 167 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 жовтня

Дві смерті та 167 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 жовтня
За останню добу на Волині зареєстрували 167 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали за добу 62 особи. Два випадки хвороби завершилися летально (м. Луцьк – 1, Ратнівський район — 1).

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 23, Луцький район – 6, м. Нововолинськ – 18, Володимир-Волинський район – 20, Горохівський район – 5, Іваничівський район – 2, Камінь-Кашинський район – 17, Ківерцівський район – 13, Ковельський район – 18, Локачинський район – 5, Любомльський район – 8, Любешівський район – 3, Маневицький район – 12, Ратнівський район – 5, Рожищенський район –2, Старовижівський район – 5, Турійський район – 1, Шацький район — 4.

Загалом, станом на 17 жовтня в області зареєстрували 10682 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 616 у дітей та 1115 у медичних працівників. Одужало 6253 особи, з них 391 дитина та 760 медичних працівників. 220 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 9 медиків).

Загалом коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 2731 (в т. ч. 66 летальних)
Луцький район – 987 (в т. ч. 17 летальних)
м. Нововолинськ – 872 (в т. ч. 16 летальних)
Володимир-Волинський район – 908 (в т. ч. 9 летальних)
Горохівський район – 481 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 232 (в т. ч. 7 летальних)
Камінь-Каширський район – 427 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1039 (в т. ч. 17 летальних)
Ковельський район – 787 (в т. ч. 22 летальних)
Локачинський район – 116
Любомльський район – 217 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –336 (в т. ч. 7 летальних)
Маневицький район – 506 (в т. ч. 14 летальних)
Ратнівський район – 338 (в т.ч. 11 летальних)
Рожищенський район – 254 (в т. ч. 7 летальних)
Старовижівський район – 147 (в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 217 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 87 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 164 повідомлення про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 61869 осіб. За останню добу обстежили 1125 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Два нових рекорди: за добу коронавірус в Україні виявили у 6410 людей, 109 померли
Сьогодні, 09:15
В Україні розробляють ПЛР-тести для визначення п’яти хвороб
16 жовтень, 23:30
У МОЗ розповіли, як приватні лабораторії безкоштовно тестуватимуть на COVID-19
16 жовтень, 18:00
«Червона» зона карантину: у Нововолинську закривають кафе, розважальні заклади та фітнес-центри
16 жовтень, 16:28
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Головне кордони не відкривати, - щоб "еліта" не втікла.
Відповісти
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Взяв повну маршрутку пасажирів без масок: на Волині судили водія автобуса
Сьогодні, 10:47
Дві смерті та 167 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 жовтня
Сьогодні, 10:33
У Ковелі затримана валютниця втекла з машини поліцейських
Сьогодні, 10:07
Курс валют у Луцьку на 17 жовтня
Сьогодні, 09:36
Два нових рекорди: за добу коронавірус в Україні виявили у 6410 людей, 109 померли
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Два нових рекорди: за добу коронавірус в Україні виявили у 6410 людей, 109 померли Два нових рекорди: за добу коронавірус в Україні виявили у 6410 людей, 109 померли
Сьогодні, 09:15
П'ять смертей і новий антирекорд: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу П'ять смертей і новий антирекорд: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
16 жовтень, 10:01
В Україні загалом і на Волині – нові антирекорди коронавірусу В Україні загалом і на Волині – нові антирекорди коронавірусу
16 жовтень, 08:59
Ранок 15 жовтня: в Україні – 5 062 нових випадки коронавірусу, на Волині – 180 Ранок 15 жовтня: в Україні – 5 062 нових випадки коронавірусу, на Волині – 180
15 жовтень, 08:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Взяв повну маршрутку пасажирів без масок: на Волині судили водія автобуса
Сьогодні, 10:47
 0
Дві смерті та 167 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 жовтня
Сьогодні, 10:33
 0
У Ковелі затримана валютниця втекла з машини поліцейських
Сьогодні, 10:07
 0
Курс валют у Луцьку на 17 жовтня
Сьогодні, 09:36
 0
Два нових рекорди: за добу коронавірус в Україні виявили у 6410 людей, 109 померли
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8