Дві смерті та 167 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 17 жовтня





Про це інформує



Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 23, Луцький район – 6, м. Нововолинськ – 18, Володимир-Волинський район – 20, Горохівський район – 5, Іваничівський район – 2, Камінь-Кашинський район – 17, Ківерцівський район – 13, Ковельський район – 18, Локачинський район – 5, Любомльський район – 8, Любешівський район – 3, Маневицький район – 12, Ратнівський район – 5, Рожищенський район –2, Старовижівський район – 5, Турійський район – 1, Шацький район — 4.



Загалом, станом на 17 жовтня в області зареєстрували 10682 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 616 у дітей та 1115 у медичних працівників. Одужало 6253 особи, з них 391 дитина та 760 медичних працівників. 220 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 9 медиків).



Загалом коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 2731 (в т. ч. 66 летальних)

Луцький район – 987 (в т. ч. 17 летальних)

м. Нововолинськ – 872 (в т. ч. 16 летальних)

Володимир-Волинський район – 908 (в т. ч. 9 летальних)

Горохівський район – 481 (в т. ч. 10 летальних)

Іваничівський район – 232 (в т. ч. 7 летальних)

Камінь-Каширський район – 427 (в т. ч. 11 летальних)

Ківерцівський район – 1039 (в т. ч. 17 летальних)

Ковельський район – 787 (в т. ч. 22 летальних)

Локачинський район – 116

Любомльський район – 217 (в т. ч. 1 летальний)

Любешівський район –336 (в т. ч. 7 летальних)

Маневицький район – 506 (в т. ч. 14 летальних)

Ратнівський район – 338 (в т.ч. 11 летальних)

Рожищенський район – 254 (в т. ч. 7 летальних)

Старовижівський район – 147 (в т.ч. 2 летальних)

Турійський район – 217 ( в т. ч. 2 летальний)

Шацький район – 87 (в т. ч. 1 летальний)



За попередню добу надійшло 164 повідомлення про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 61869 осіб. За останню добу обстежили 1125 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 167 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали за добу 62 особи. Два випадки хвороби завершилися летально (м. Луцьк – 1, Ратнівський район — 1).Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 23, Луцький район – 6, м. Нововолинськ – 18, Володимир-Волинський район – 20, Горохівський район – 5, Іваничівський район – 2, Камінь-Кашинський район – 17, Ківерцівський район – 13, Ковельський район – 18, Локачинський район – 5, Любомльський район – 8, Любешівський район – 3, Маневицький район – 12, Ратнівський район – 5, Рожищенський район –2, Старовижівський район – 5, Турійський район – 1, Шацький район — 4.Загалом, станом на 17 жовтня в області зареєстрували 10682 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 616 у дітей та 1115 у медичних працівників. Одужало 6253 особи, з них 391 дитина та 760 медичних працівників. 220 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 9 медиків).Загалом коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 2731 (в т. ч. 66 летальних)Луцький район – 987 (в т. ч. 17 летальних)м. Нововолинськ – 872 (в т. ч. 16 летальних)Володимир-Волинський район – 908 (в т. ч. 9 летальних)Горохівський район – 481 (в т. ч. 10 летальних)Іваничівський район – 232 (в т. ч. 7 летальних)Камінь-Каширський район – 427 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1039 (в т. ч. 17 летальних)Ковельський район – 787 (в т. ч. 22 летальних)Локачинський район – 116Любомльський район – 217 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район –336 (в т. ч. 7 летальних)Маневицький район – 506 (в т. ч. 14 летальних)Ратнівський район – 338 (в т.ч. 11 летальних)Рожищенський район – 254 (в т. ч. 7 летальних)Старовижівський район – 147 (в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 217 ( в т. ч. 2 летальний)Шацький район – 87 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 164 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 61869 осіб. За останню добу обстежили 1125 осіб.

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